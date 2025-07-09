Президент Узбекистана принял председателя правления «Газпром нефти» — подробности

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании «Газпром нефть» Александра Дюкова, сообщает пресс-служба главы республики.
«Были рассмотрены перспективные планы развития взаимовыгодного сотрудничества с этой ведущей российской компанией в нефтегазовом комплексе в соответствии с дорожной картой», — говорится в сообщении.
Важное внимание стороны уделили реализации совместных мер и проектов кооперации в области проведения геологоразведочных работ, освоения сложных месторождений, цифровизации отрасли, подготовки востребованных специалистов.
Предыдущая встреча состоялась в мае текущего года.