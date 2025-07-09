В Башкирии появился закон о правовом просвещении населения.

Республиканский закон «О правовом информировании и правовом просвещении в Республике Башкортостан» принят Госсобранием Башкирии. Его инициаторами выступили Конституционный совет республики и комитет Госсобрания по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам. Документ опубликован на портале правовой информации.
По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, которые приводит пресс-служба Госсобрания, теперь деятельность по повышению правовой грамотности будет поставлена на системную основу. Необходимость организации правового просвещения вызвана тем, что некоторые нововведения, например о наделении граждан льготами, порой остаются невостребованными из-за недостаточной информированности населения. Правовая грамотность полезна и для общества в целом, ведь она формирует правосознание граждан.
В новом законе обозначены цели, задачи и принципы правового информирования и правового просвещения. Закон определяет субъекты данной деятельности и ее формы.