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CNN: Хегсет не сообщил Трампу о решении приостановить поставки оружия ВСУ

Сведения о приостановке военной помощи США киевскому режиму не были доведены до Марко Рубио и Кита Келлога.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны США Пит Хегсет не уведомил заранее администрацию американского президента Дональда Трампа о своём решении приостановить поставки вооружений киевскому режиму, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

До этого появилась информация о том, что глава Пентагона пошёл на такой шаг без согласования сверху. Кроме того, сведения о приостановке военной помощи не были доведены до госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Они узнали о распоряжении Хегсета из СМИ.

Источники CNN отметили, что министр обороны США уже принимал подобное решение в феврале 2025 года. При этом прошлое прочение главы Пентагона «было быстро отменено».

Напомним, 1 июля газета Politico написала о приостановке Вашингтоном поставок боеприпасов и вооружения Киеву на фоне истощения американских запасов. 8 июля Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку на Украину «оборонительного оружия».

Военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что США возобновляют поставки вооружений для ВСУ, чтобы предотвратить капитуляцию киевского режима.

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