CNN: Хегсет не сообщил Трампу о решении приостановить поставки оружия ВСУ

До этого появилась информация о том, что глава Пентагона пошёл на такой шаг без согласования сверху. Кроме того, сведения о приостановке военной помощи не были доведены до госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Они узнали о распоряжении Хегсета из СМИ.