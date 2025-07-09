CNN: Хегсет не сообщил Трампу о решении приостановить поставки оружия ВСУ

Министр обороны США Пит Хегсет не уведомил заранее администрацию американского президента Дональда Трампа о своём решении приостановить поставки вооружений киевскому режиму, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
До этого появилась информация о том, что глава Пентагона пошёл на такой шаг без согласования сверху. Кроме того, сведения о приостановке военной помощи не были доведены до госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Они узнали о распоряжении Хегсета из СМИ.
Источники CNN отметили, что министр обороны США уже принимал подобное решение в феврале 2025 года. При этом прошлое прочение главы Пентагона «было быстро отменено».
Напомним, 1 июля газета Politico написала о приостановке Вашингтоном поставок боеприпасов и вооружения Киеву на фоне истощения американских запасов. 8 июля Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку на Украину «оборонительного оружия».
Военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что США возобновляют поставки вооружений для ВСУ, чтобы предотвратить капитуляцию киевского режима.