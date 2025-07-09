От 56 до 189 тысяч: для семей с детьми появится новая выплата в 2026 году

Семейная налоговая выплата будет доступна для тех, кто официально работает и платит налоги. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) пересчитают по пониженной ставке — 6%. Разницу между этой суммой и тем, что семья заплатила в прошлом году, вернут единовременным платежом.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, дополнительный доход семьи может составить от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от количества детей.
Чтобы получить выплату, нужно соблюсти несколько условий:
в семье должно быть двое и более детей; общий доход — меньше полутора прожиточных минимумов на человека в регионе; оба родителя работают официально и не имеют долгов по алиментам.
Также при назначении выплаты будут учитывать наличие у семьи движимого и недвижимого имущества.
Сейчас в Челябинской области 160 тысяч семей получают всевозможную поддержку для воспитания детей. В День семьи, любви и верности жителям региона напомнили о самых востребованных социальных выплатах, которые предоставляют на каждом этапе взросления ребёнка.