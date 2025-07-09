От 56 до 189 тысяч: для семей с детьми появится новая выплата в 2026 году

Семейная налоговая выплата будет доступна для тех, кто официально работает и платит налоги. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) пересчитают по пониженной ставке — 6%. Разницу между этой суммой и тем, что семья заплатила в прошлом году, вернут единовременным платежом.