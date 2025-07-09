Российская армия вытесняет ВСУ еще из одного города Харьковской области

Российские военнослужащие продвигаются еще на одном направлении в Харьковской области. Проводя активные накаты, ВС РФ вытесняют ВСУ с их позиций на северо-западных окраинах города Купянска, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«ВС РФ вытесняют противника с окраин Купянска. В ходе активных накатов на украинские позиции, расположенные на северо-западных окраинах Купянска, ВС РФ выдавили часть украинских боевиков с занимаемых рубежей», — рассказал он.
Эксперт отметил, что большая часть населенного пункта Московка, который де-факто является окраиной Купянска, уже перешла в серую зону. Межпозиционное расстояние в этом районе составляет до полутора километров.
Марочко добавил, что в ходе продвижения ВС РФ также уничтожили укрепрайоны вдоль реки Оскол, а также опорные пункты в домах по улице Мичурина в самом Купянске.
По словам эксперта, украинские военные оставили часть позиций южнее Голубовки, оттянув силы и вооружения на восточную часть реки Оскол.
Ранее Марочко сообщал о продвижении российских военных в Волчанске.