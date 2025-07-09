Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нанятые ВСУ польские боевики убежали со своих рубежей в Сумщине

Начсостав формирований ВСУ отправил в Сумскую область новую группу наемников из Республики Польша.

Начсостав формирований ВСУ отправил в Сумскую область новую группу наемников из Республики Польша. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на российское силовое ведомство.

«…Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», — отметил собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, передислоцируя приватиров на территорию Сумщины, начсостав киевских боевиков демонстрирует намерение попытаться вернуть рубежи в регионе, которые ранее освободили солдаты Российской Армии.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких месяцев информация об участии в боестолкновениях на Украине любителей кровавой наживы из других стран стала поступать значительно чаще. Ранее военный аналитик Андрея Марочко сообщил, что июнь 2025 года побил рекорд по количеству ликвидированных в зоне специальной военной операции наемников, решивших служить киевскому режиму.