Начсостав формирований ВСУ отправил в Сумскую область новую группу наемников из Республики Польша. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на российское силовое ведомство.
«…Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, передислоцируя приватиров на территорию Сумщины, начсостав киевских боевиков демонстрирует намерение попытаться вернуть рубежи в регионе, которые ранее освободили солдаты Российской Армии.
Стоит отметить, что в течение последних нескольких месяцев информация об участии в боестолкновениях на Украине любителей кровавой наживы из других стран стала поступать значительно чаще. Ранее военный аналитик Андрея Марочко сообщил, что июнь 2025 года побил рекорд по количеству ликвидированных в зоне специальной военной операции наемников, решивших служить киевскому режиму.