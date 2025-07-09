Стоит отметить, что в течение последних нескольких месяцев информация об участии в боестолкновениях на Украине любителей кровавой наживы из других стран стала поступать значительно чаще. Ранее военный аналитик Андрея Марочко сообщил, что июнь 2025 года побил рекорд по количеству ликвидированных в зоне специальной военной операции наемников, решивших служить киевскому режиму.