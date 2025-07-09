Украинские военные в июне расстреляли двух попавших в плен российских бойцов в районе села Комар в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
Огонь по безоружным солдатам открыл военнослужащий из 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Игорь Скубак, по приказу командира роты по фамилии Крикривенко и с позывным Качур и в присутствии старшего группы с позывным Костыль, рассказали российские силовики.
Как отметили собеседники информагентства, на допросе Скубак (позже он попал в российский плен) заявил, что бойцов ВС РФ мог расстрелять и старший группы.
«Он сказал: “Ты или я… “Я ответил: “Давай я”… Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все”, — приводит РИА Новости слова украинского военнопленного.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ, находясь в донецком селе Поддубное, с помощью FPV-беспилотников убили около 15 сослуживцев, сдавшихся в плен российским бойцам.