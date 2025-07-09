Над Россией за ночь сбили 86 БПЛА. Военная операция, день 1232-й

23 беспилотника сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской, четыре — над Московской (в том числе два БПЛА, летевших на Москву), два — над Смоленской, по одному — над Воронежской и Рязанской.