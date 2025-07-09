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Над Россией за ночь сбили 86 БПЛА. Военная операция, день 1232-й

Над регионами России средства ПВО за ночь сбили 86 беспилотников, из них два летели на Москву. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Умерову и главкому ВСУ Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной». ВС России продвинулись в районе двух сел на западе ДНР у границ Днепропетровской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:35 ⚡️Телеканал CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я сказал Путину: “Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора”, — сказал Трамп на аудиозаписи.

По словам главы Белого дома Путин ответил, что не верит ему. Тем не менее Трамп утверждает, что российский лидер поверил ему «на 10%».

8:31 Российские войска нанесли удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, были атаки в окрестностях аэропорта в Харькове, добавил Лебедев.

8:26 ❗️Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине €100 млрд в период с 2028 по 2034 год — в рамках следующего семилетнего бюджета, пишет Bloomberg.

По информации агентства, инициатива связана с тем, что ~конфликт между Россией и Украиной «не имеет никаких признаков окончания»~.

8:23 ~Шесть пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске были доставлены в областную больницу~, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — отметил он.

Всего пострадали семь человек, трое не выжили.

8:18 В городе Рыльске Курской области беспилотник ВСУ ночью атаковал инфекционный корпус ЦРБ и здание скорой помощи. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, еще один БПЛА ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская».

В результате атаки дронов 30-летняя женщина получила резаную рану груди, а 51-летняя женщина — осколочное ранение правого бедра и ушиб правого колена.

8:15 Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому «активизировать все контакты с американской стороной».

«Ожидаю результатов этих контактов в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд — военных и политических», — сказал он.

8:11 Военные инженеры группировки войск «Север» продолжают разминирование населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

8:10 ~Российские войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области.~ Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

ВС России близки к выходу на еще один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью, уточнил он.

8:08.

8:05 ?Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 86 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

23 беспилотника сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской, четыре — над Московской (в том числе два БПЛА, летевших на Москву), два — над Смоленской, по одному — над Воронежской и Рязанской.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1232-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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