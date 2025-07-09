«Закрыли калитку для диверсантов»: эксперт рассказал, как отключение интернета нарушило планы ВСУ

— Вот самый простой пример: берете дрон, вставляете в него SIM-карту, она подключается к мобильной сети, и вы через интернет напрямую управляете этим дроном. То есть получается такой полу-дрон, полу-мобильное устройство. Вам не нужно изобретать какие-то сложные решения, не нужно ставить на него спутниковую станцию связи. У нас же боевые действия, и они идут в том числе экономически — чем дешевле ваш дрон, тем он эффективнее. Спутниковая станция связи, конечно, не заоблачно дорогая, но деньги за нее платить придется — будь то станция Starlink или какая-то другая спутниковая антенна.