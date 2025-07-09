«Закрыли калитку для диверсантов»: эксперт рассказал, как отключение интернета нарушило планы ВСУ

В последние недели жители России столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Власти различных регионов объясняют это мерами безопасности из-за угрозы атак беспилотников. Военный консультант Антон Трутце рассказал «МК», как отсутствие интернета может помочь России минимизировать дроновые атаки и не повторить диверсии на важные военные предприятия.
«В рамках безопасности населения периодически уменьшается уровень сигнала вышек сотовой связи, на которые потенциально могут ориентироваться БПЛА (беспилотные летательные аппараты) противника», — отметили в пресс-службе правительства Нижнего Новгорода.
По данным источников, ограничения затронули более 30 регионов. Эксперты, такие, как Карен Казарян, считают полное отключение интернета избыточным и предлагают точечные технические решения для блокировки дронов. При этом домашний интернет и Wi-Fi не затрагиваются — меры касаются только мобильной связи. Сроки отмены ограничений пока неизвестны.
В Волгоградской области перебои называют временными и связывают с комплексными мерами безопасности. В Татарстане ограничения вводят при угрозе БПЛА, но власти стараются сохранить минимальную скорость для онлайн-платежей и работы такси. В Омской области сбои объясняют профилактическими работами, а губернатор просит понимания, поскольку это вопрос безопасности. В Ростовской и Саратовской областях интернет отключают для защиты критической инфраструктуры. В Удмуртии меры носят ситуационный характер и вводятся из-за угрозы атак дронов, но их невозможно анонсировать заранее.
Военный эксперт, полковник Анатолий Максимчук, пояснил, что проблема связана с технологиями, используемыми в последние месяцы: «Бывает координация через систему космической навигации, бывает — через мобильный интернет. Беспилотник получает информацию от опорных станций, они становятся реперными точками — как ретрансляторы. Думаю, что именно такие беспилотники к нам полетели в середине мая».
Некоторые пользователи отмечали, что у одних операторов интернет пропадал полностью, а у других оставался значок E (EDGE). Бывший сотрудник комитета по информатизации и связи объяснил: «Отключения проводят операторы связи по требованию спецслужб. Где-то сейчас только 4G оборудование, а именно эта система позволяет быстро передавать точные данные, там отключался полностью интернет. У кого-то ещё остались 2G системы».
Он добавил, что китайские смартфоны могут лучше ловить сигнал в сложных условиях, поскольку разрабатываются с учетом горной местности.
По словам Антона Трутце, нужно четко понимать, что никакая мера сама по себе не является универсальным способом решить какую-то проблему. Она решает ее, как правило, лишь отчасти или, как говорится, смещает шансы в пользу того, кто эту меру применяет. Отключение мобильного интернета — это как раз одна из таких мер.
— Разумеется, само по себе отключение интернета полностью от дронов не спасет — это не та мера, которая решает всё. Она лишь затрагивает одну узкую грань проблемы. А именно — она позволяет, во-первых, исключить управление дронами через интернет, который они получают по SIM-картам.
— Как это?
— Вот самый простой пример: берете дрон, вставляете в него SIM-карту, она подключается к мобильной сети, и вы через интернет напрямую управляете этим дроном. То есть получается такой полу-дрон, полу-мобильное устройство. Вам не нужно изобретать какие-то сложные решения, не нужно ставить на него спутниковую станцию связи. У нас же боевые действия, и они идут в том числе экономически — чем дешевле ваш дрон, тем он эффективнее. Спутниковая станция связи, конечно, не заоблачно дорогая, но деньги за нее платить придется — будь то станция Starlink или какая-то другая спутниковая антенна.
А тут — раз, и вы просто вставляете бесплатную SIM-карту, которая подключается к сотовой сети. А у нас сетевое покрытие хорошее, 4G уже практически на всей территории, и дрон спокойно летит, а вы управляете им прямо через интернет, в реальном времени. Это действительно работает. И, разумеется, отключение мобильного интернета от этого спасает. Это замечательно.
Кроме того, отключение мобильного интернета до определенной степени затрудняет и диверсионные атаки, подобные тем, что были совершены на российские авиабазы. То есть когда запускаются небольшие дроны, которыми так или иначе нужно управлять через интернет.
Повторюсь, это именно затруднение, а не полное исключение угрозы, потому что противник тоже будет искать обходные пути. Но это, по крайней мере, закрывает, образно говоря, калитку, через которую противник мог войти. Это не гарантирует, что он не перелезет через забор, но через забор лезть сложнее, чем просто войти в дверь и напакостить.
— А противник найдет противодействие на наши меры?
— Конечно. Теперь нужно понимать, что вполне возможно использование противником дронов, которые ориентируются по сигналам сотовых вышек. Такие уже применяются.
Чтобы исключить и эту угрозу, недостаточно просто отключить сотовый интернет — нужно отключать сами вышки, чтобы по ним нельзя было триангулировать положение. Но надо сказать, что триангуляция по сотовым вышкам дает недостаточную точность.
— Почему?
— Смотрите, вы можете измерять мощность сигнала от разных сотовых вышек. На каждой вышке стоит передатчик, и вы можете анализировать силу сигнала от этих передатчиков, чтобы примерно определить расстояние до вышки. Поскольку каждая вышка передает уникальный идентификационный сигнал, вы можете понять, на каком расстоянии от нее находитесь.
Таким образом, измерив расстояние до нескольких вышек, вы можете на виртуальной карте нарисовать несколько окружностей, и точка их пересечения укажет ваше местоположение.
Это, конечно, не идеальный метод. Но принцип работает. Сотовая вышка — это всегда передатчик. Если бы она ничего не передавала, наши телефоны просто не ловили бы сигнал.
Любой передатчик можно использовать как маяк. Например, во время Великой Отечественной войны использовались системы радионавигации, когда самолеты ориентировались по мощным радиопередатчикам при дальних перелетах, особенно когда нельзя было ориентироваться по земле.
Радионавигация применялась и позже, это вполне рабочий метод. Просто сейчас, когда у нас есть дешевая спутниковая навигация, кажется, что без нее ориентироваться невозможно. Но это не так. Если есть передатчики, по ним можно ориентироваться.
Другое дело, что если передатчики не работают, то и ориентироваться по ним нельзя. Поэтому если вы хотите усложнить навигацию, нужно отключать сами вышки. Но даже если они работают, точность такой навигации будет невысокой.
— Но как сейчас адаптироваться к отсутствию связи?
— В нынешних условиях разумно, например, носить с собой запас наличных на случай, если не будет работать бесконтактная оплата или банковские карты. Это логичная мера.
Также, если вы куда-то едете и очень важно успеть вовремя, лучше закладывать дополнительное время на случай, если не будут работать привычные сервисы. Я, например, езжу на работу на самокате — это удобно. Но зная, что в любой момент сервис аренды может не работать, если мне критично успеть к определенному времени, я выхожу с запасом, чтобы в случае чего успеть доехать на автобусе, даже если это займет в два раза больше времени.