В ДНР рассказали, что ВСУ выводят основные силы из некоторых районов Днепропетровской области

Украинские войска начали вывод свои основных сил из ряда сел на западе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
По его словам, ВСУ уже покидают села Александроград и Искра на западе ДНР.
Также он заявил, что украинские военные уходят из Январского, Новоселовки, Воронова и еще ряда населенных пунктов Днепропетровской области. Речь идет о селах, расположенных близ границы региона с ДНР.
Кимаковский добавил, что основные силы ВСУ были выведены из вышеперечисленных сел в населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. Однако он отметил, что на первой линии обороны все еще остается часть недавно мобилизованных солдат.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли первый населенный пункт в Днепропетровской области.