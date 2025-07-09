Власти Жигулевска официально подтвердили задержание своего сотрудника Домничева

По данным следствия, инцидент связан с уголовным делом о коррупционной схеме, в котором также фигурирует Максим Мрыкин — консультант регионального министерства внутренней политики. Расследование установило, что в июне текущего года подозреваемые, выступая в роли посредников, получили от жителя города 900 тысяч рублей. Взамен они обещали обеспечить регистрацию гражданина в качестве кандидата на выборах в орган местного самоуправления.