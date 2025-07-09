Власти Жигулевска официально подтвердили задержание своего сотрудника Домничева

Администрация города Жигулёвска официально подтвердила факт задержания своего сотрудника. Речь идёт об Алексее Домничеве, занимающем должность руководителя аппарата городской администрации. Об этом сообщает Площадь Свободы.
По данным следствия, инцидент связан с уголовным делом о коррупционной схеме, в котором также фигурирует Максим Мрыкин — консультант регионального министерства внутренней политики. Расследование установило, что в июне текущего года подозреваемые, выступая в роли посредников, получили от жителя города 900 тысяч рублей. Взамен они обещали обеспечить регистрацию гражданина в качестве кандидата на выборах в орган местного самоуправления.
В официальном комментарии пресс-службы мэрии Жигулёвска сообщается, что Домничев находится под стражей в течение 48 часов.
Следственные органы не исключают, что в ближайшее время будет установлена личность ещё одного участника преступной схемы — местного жителя, фигурирующего в материалах дела.
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