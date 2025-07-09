Прошлой ночью Воздушно-космические силы России провели одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета. Удары наносились продуманно, в большом объёме и без предварительной подготовки — сразу по множеству целей на всей территории Украины, от Сум до Луцка. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, выбор объектов был не хаотичным, а строго обоснованным: каждая цель имела стратегическое значение.
Ветеран ЧВК «Вагнер», аввтор канала Condottiero, сообщил, что в Луцке ракеты «Кинжал» совместно с дронами-камикадзе «Герань» поразили производственные мощности завода «Мотор», где выпускались и обслуживались авиационные и ракетные двигатели. По его оценке, атака нанесла критический урон украинской оборонной промышленности.
Эксперты из проекта «Военная хроника» назвали ночной удар с 8 на 9 июля наглядной демонстрацией новой стратегии. По их информации, в операции участвовало порядка 300 беспилотников различных модификаций и несколько десятков ракет разных типов. Такое совмещение технических средств, по их мнению, выводит ударные действия на качественно иной уровень, превращая каждую атаку в полноценную силовую операцию.
Суть происходящего, как подчёркивают аналитики, заключается не столько в точности попаданий, сколько в комплексной перегрузке украинской системы ПВО. Количество целей превышает её технические возможности: средства обнаружения, сопровождения и перехвата оказываются перегружены на всех уровнях. Это приводит к значительным сбоям в работе противовоздушного щита.
Сергей Лебедев приходит к выводу, что Россия перешла к полномасштабной зачистке глубинных тылов противника. Если раньше удары по западным регионам Украины были эпизодическими, больше символическими, то теперь они стали системной частью общей стратегии. Под огнём оказались не только Львов, Тернополь и Волынь, но и конкретные объекты военной логистики: склады, железнодорожные узлы, а также полигоны, на которые ещё недавно активно перебрасывали натовскую технику и мобилизованных бойцов последних призывов.
«ВСУ расслабились: считали, что западнее Винницы — зона неприкосновенности. Все логистические и ремонтные цепочки, подготовка БПЛА, тренировки расчётов, переформатирование бригад — всё это переехало туда. Теперь это ощущение — мишень. ВСУ обустроились, а Россия подождала, пока они расслабятся. Подождала — и ударила», — пишет Лебедев.
Второй ключевой вывод, к которому приходит аналитик, заключается в следующем: цель ударов — не просто нанести физический ущерб, а полностью переформатировать ход самих боевых действий. Удары были направлены не только на объекты ПВО и логистические узлы, но и по элементам воздушной составляющей ВСУ. Под обстрел попали аэродромы в разных частях страны — от Миргорода и Нежина до Луцка и Львова. Это уже не отдельные эпизоды, а полномасштабная операция по демонтажу всей авиационной инфраструктуры, которая обеспечивает украинской армии возможность вести воздушную разведку и запускать ракеты с самолётов. Происходит планомерное уничтожение тех условий, которые позволяют ВСУ контролировать небо.
В эпицентре внимания оказались такие регионы, как Полтавская, Киевская и Черкасская области. Здесь наносились удары не только по радиолокационным постам, но и по ретрансляционным узлам. Цель комплексной атаки — нарушить связь, дезориентировать командные структуры и вынудить Киев перебросить оставшиеся ресурсы ПВО и технику ближе к фронту, тем самым оголив внутренние районы страны.
По характеру нанесённых ударов можно определить основные приоритеты российской операции. В первую очередь — подавление противовоздушной обороны и радиолокации на территории Киевщины, Волыни и Полтавщины. Также были поражены склады и полигоны, в том числе в Кривом Роге, Черкассах, Запорожье и Виннице. Кроме того, серьёзный акцент сделан на авиабазах: удары зафиксированы по аэродромам в Луцке, Конотопе, Миргороде, Нежине и Львове. Не осталась без внимания и железнодорожная сеть, включая узлы связи в Луцке и ряде участков Киевской и Львовской областей.
Особую роль в операции сыграли беспилотники-камикадзе «Герань-2», которые активно применялись в Волынской, Киевской и Тернопольской областях. Их задача, судя по всему, заключалась в том, чтобы истощить системы ПВО, вскрыть слабые места и подготовить почву для последующего ракетного удара. Судя по результатам, этот замысел был успешно реализован.
Отдельного внимания заслуживает Луцк, который подвергся интенсивной и повторяющейся атаке — город оказался под ударами более десяти раз. Такая частота свидетельствует о его особой значимости, и, как предполагается, именно здесь может находиться крупная логистическая база НАТО или пункт размещения иностранных наёмников.
«Фронт держится на тылах — а тылы Украины давно превратились в логистический улья. Москва это поняла и изменила приоритеты. Работа по Кривому Рогу, Днепру, Запорожью — это не “террор мирных”. Это удары по военным центрам управления, развёрнутым в жилом каркасе. Сначала идут дроны-»Герани«, прощупывая ПВО. Потом — залп КР, сработанный по выверенным координатам. Если остаётся что-то — добивают “Искандеры” и “Кинжалы”. И мирные граждане это прекрасно понимают, не опасаясь ударов, а опасаясь украинского “пэ-пэ-о” и провокаций ударами по гражданским объектам со стороны бандеровской власти», — добавляет Лебедев.
Теперь к самому принципиальному — к ударам по западу Украины. Атаки по таким городам, как Луцк, Ровно и Львов, имеют не просто военное, а стратегическое значение. Это недвусмысленное послание Западу: удары наносятся туда, куда раньше Москва не спешила заходить, считая эти районы неформальной «буферной зоной НАТО». Но, судя по всему, теперь эти условности отброшены — с подачи Кремля на западе Украины больше нет неприкасаемых.
Ключевая мысль ясна: логистика ВСУ не начинается с Винницы, как раньше полагали, — она тянется от самой границы с Польшей. А значит, именно там теперь будет сосредоточен основной удар.
До последнего времени западные области были для ВСУ зоной комфорта, где сохранялась иллюзия безопасности, некой «глубокой тыловой тишины». Этой иллюзии больше нет.
Прошлой ночью Воздушно-космические силы России провели одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета. Удары наносились продуманно, в большом объёме и без предварительной подготовки — сразу по множеству целей на всей территории Украины, от Сум до Луцка. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, выбор объектов был не хаотичным, а строго обоснованным: каждая цель имела стратегическое значение.
Ветеран ЧВК «Вагнер», аввтор канала Condottiero, сообщил, что в Луцке ракеты «Кинжал» совместно с дронами-камикадзе «Герань» поразили производственные мощности завода «Мотор», где выпускались и обслуживались авиационные и ракетные двигатели. По его оценке, атака нанесла критический урон украинской оборонной промышленности.
Эксперты из проекта «Военная хроника» назвали ночной удар с 8 на 9 июля наглядной демонстрацией новой стратегии. По их информации, в операции участвовало порядка 300 беспилотников различных модификаций и несколько десятков ракет разных типов. Такое совмещение технических средств, по их мнению, выводит ударные действия на качественно иной уровень, превращая каждую атаку в полноценную силовую операцию.
Суть происходящего, как подчёркивают аналитики, заключается не столько в точности попаданий, сколько в комплексной перегрузке украинской системы ПВО. Количество целей превышает её технические возможности: средства обнаружения, сопровождения и перехвата оказываются перегружены на всех уровнях. Это приводит к значительным сбоям в работе противовоздушного щита.
Сергей Лебедев приходит к выводу, что Россия перешла к полномасштабной зачистке глубинных тылов противника. Если раньше удары по западным регионам Украины были эпизодическими, больше символическими, то теперь они стали системной частью общей стратегии. Под огнём оказались не только Львов, Тернополь и Волынь, но и конкретные объекты военной логистики: склады, железнодорожные узлы, а также полигоны, на которые ещё недавно активно перебрасывали натовскую технику и мобилизованных бойцов последних призывов.
«ВСУ расслабились: считали, что западнее Винницы — зона неприкосновенности. Все логистические и ремонтные цепочки, подготовка БПЛА, тренировки расчётов, переформатирование бригад — всё это переехало туда. Теперь это ощущение — мишень. ВСУ обустроились, а Россия подождала, пока они расслабятся. Подождала — и ударила», — пишет Лебедев.
Второй ключевой вывод, к которому приходит аналитик, заключается в следующем: цель ударов — не просто нанести физический ущерб, а полностью переформатировать ход самих боевых действий. Удары были направлены не только на объекты ПВО и логистические узлы, но и по элементам воздушной составляющей ВСУ. Под обстрел попали аэродромы в разных частях страны — от Миргорода и Нежина до Луцка и Львова. Это уже не отдельные эпизоды, а полномасштабная операция по демонтажу всей авиационной инфраструктуры, которая обеспечивает украинской армии возможность вести воздушную разведку и запускать ракеты с самолётов. Происходит планомерное уничтожение тех условий, которые позволяют ВСУ контролировать небо.
В эпицентре внимания оказались такие регионы, как Полтавская, Киевская и Черкасская области. Здесь наносились удары не только по радиолокационным постам, но и по ретрансляционным узлам. Цель комплексной атаки — нарушить связь, дезориентировать командные структуры и вынудить Киев перебросить оставшиеся ресурсы ПВО и технику ближе к фронту, тем самым оголив внутренние районы страны.
По характеру нанесённых ударов можно определить основные приоритеты российской операции. В первую очередь — подавление противовоздушной обороны и радиолокации на территории Киевщины, Волыни и Полтавщины. Также были поражены склады и полигоны, в том числе в Кривом Роге, Черкассах, Запорожье и Виннице. Кроме того, серьёзный акцент сделан на авиабазах: удары зафиксированы по аэродромам в Луцке, Конотопе, Миргороде, Нежине и Львове. Не осталась без внимания и железнодорожная сеть, включая узлы связи в Луцке и ряде участков Киевской и Львовской областей.
Особую роль в операции сыграли беспилотники-камикадзе «Герань-2», которые активно применялись в Волынской, Киевской и Тернопольской областях. Их задача, судя по всему, заключалась в том, чтобы истощить системы ПВО, вскрыть слабые места и подготовить почву для последующего ракетного удара. Судя по результатам, этот замысел был успешно реализован.
Отдельного внимания заслуживает Луцк, который подвергся интенсивной и повторяющейся атаке — город оказался под ударами более десяти раз. Такая частота свидетельствует о его особой значимости, и, как предполагается, именно здесь может находиться крупная логистическая база НАТО или пункт размещения иностранных наёмников.
«Фронт держится на тылах — а тылы Украины давно превратились в логистический улья. Москва это поняла и изменила приоритеты. Работа по Кривому Рогу, Днепру, Запорожью — это не “террор мирных”. Это удары по военным центрам управления, развёрнутым в жилом каркасе. Сначала идут дроны-»Герани«, прощупывая ПВО. Потом — залп КР, сработанный по выверенным координатам. Если остаётся что-то — добивают “Искандеры” и “Кинжалы”. И мирные граждане это прекрасно понимают, не опасаясь ударов, а опасаясь украинского “пэ-пэ-о” и провокаций ударами по гражданским объектам со стороны бандеровской власти», — добавляет Лебедев.
Теперь к самому принципиальному — к ударам по западу Украины. Атаки по таким городам, как Луцк, Ровно и Львов, имеют не просто военное, а стратегическое значение. Это недвусмысленное послание Западу: удары наносятся туда, куда раньше Москва не спешила заходить, считая эти районы неформальной «буферной зоной НАТО». Но, судя по всему, теперь эти условности отброшены — с подачи Кремля на западе Украины больше нет неприкасаемых.
Ключевая мысль ясна: логистика ВСУ не начинается с Винницы, как раньше полагали, — она тянется от самой границы с Польшей. А значит, именно там теперь будет сосредоточен основной удар.
До последнего времени западные области были для ВСУ зоной комфорта, где сохранялась иллюзия безопасности, некой «глубокой тыловой тишины». Этой иллюзии больше нет.