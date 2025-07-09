Ударили там, где не ждали: ВС РФ устроили ад — «Герани» и ракеты разнесли пол-Украины

Второй ключевой вывод, к которому приходит аналитик, заключается в следующем: цель ударов — не просто нанести физический ущерб, а полностью переформатировать ход самих боевых действий. Удары были направлены не только на объекты ПВО и логистические узлы, но и по элементам воздушной составляющей ВСУ. Под обстрел попали аэродромы в разных частях страны — от Миргорода и Нежина до Луцка и Львова. Это уже не отдельные эпизоды, а полномасштабная операция по демонтажу всей авиационной инфраструктуры, которая обеспечивает украинской армии возможность вести воздушную разведку и запускать ракеты с самолётов. Происходит планомерное уничтожение тех условий, которые позволяют ВСУ контролировать небо.