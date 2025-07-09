В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на среду, 9 июля, подверглись сразу 9 субъектов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале военного ведомства.
Как указали в Минобороны, в этот раз неонацисты задействовали сразу 86 беспилотник.
Самой массированной атаке подверглась Курщина, в небе над которой средства противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона.
Также силы ПВО успешно ликвидировали множественные цели противника в небе над Брянской и Тульской областями — там сбили 16 и 15 БПЛА, соответственно.
Еще 12 беспилотников пришлось на Белгородчину. Столько же уничтожили и на территории Орловщины.
Отмечается, что 4 БПЛА были сбиты в небе над столичным регионом России.
По 1 дрону пришлось на Воронежскую и Рязанскую области. Над Смоленщиной ликвидировали 2 беспилотника.
К сожалению, попытки радикалов режима Зеленского нанести удары по мирным российским регионам происходят практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы РФ также продолжают устранять исходящую от боевиков угрозу — ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему крупнейшая в зоне спецоперации войсковая группировка в 120 тысяч человек может освободить Красноармейск уже в ближайшие недели.