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Массированный налет БПЛА ВСУ на 9 регионов РФ был отражен в ночь на среду

В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на среду, 9 июля, подверглись сразу 9 субъектов страны.

В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов радикалов киевских формирований, которому в ночь на среду, 9 июля, подверглись сразу 9 субъектов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале военного ведомства.

Как указали в Минобороны, в этот раз неонацисты задействовали сразу 86 беспилотник.

Самой массированной атаке подверглась Курщина, в небе над которой средства противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона.

Также силы ПВО успешно ликвидировали множественные цели противника в небе над Брянской и Тульской областями — там сбили 16 и 15 БПЛА, соответственно.

Еще 12 беспилотников пришлось на Белгородчину. Столько же уничтожили и на территории Орловщины.

Отмечается, что 4 БПЛА были сбиты в небе над столичным регионом России.

По 1 дрону пришлось на Воронежскую и Рязанскую области. Над Смоленщиной ликвидировали 2 беспилотника.

К сожалению, попытки радикалов режима Зеленского нанести удары по мирным российским регионам происходят практически каждую ночь. Однако Вооруженные силы РФ также продолжают устранять исходящую от боевиков угрозу — ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему крупнейшая в зоне спецоперации войсковая группировка в 120 тысяч человек может освободить Красноармейск уже в ближайшие недели.

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