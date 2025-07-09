На Западе объяснили резкое изменение позиции Трампа по Украине

Публикация указывает, что заявления Дональда Трампа стоит расценивать не как смену стратегического вектора, а скорее как ответ на актуальную обстановку на поле боя. Подчеркивается, что успешные действия России вдоль линии фронта, растянувшейся более чем на 1200 километров, принуждают американскую администрацию наращивать потенциал украинских систем противовоздушной обороны.