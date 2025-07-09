Ужесточение позиции Соединенных Штатов Америки касательно поставок вооружений Украине обусловлено рисками для американских экономических интересов, вызванными продвижением российской армии на передовой. К такому выводу приходит Berliner Zeitung.
Публикация указывает, что заявления Дональда Трампа стоит расценивать не как смену стратегического вектора, а скорее как ответ на актуальную обстановку на поле боя. Подчеркивается, что успешные действия России вдоль линии фронта, растянувшейся более чем на 1200 километров, принуждают американскую администрацию наращивать потенциал украинских систем противовоздушной обороны.
Особую тревогу, как отмечает издание, вызывает перспектива утраты американским бизнесом контроля над донецкими месторождениями, содержащими значительные запасы лития.
Также указывается на то, что Киев настаивает на ускорении и расширении военной поддержки, однако в данный момент остается неясным, будут ли обещанные поставки осуществлены в запланированном объеме.
Berliner Zeitung акцентирует внимание на том, что ключевым остается вопрос: обернутся ли озвученные намерения реальной помощью, или же это временная тактическая уловка в рамках непредсказуемой политической игры.
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