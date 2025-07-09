Абхазский продюсер извинился перед россиянами и признал себя «национальной угрозой»

Напомним, что директор «Фонда кино» заявил, что дешёвые путёвки представляют угрозу для национальной безопасности страны. Туристы, которые приезжают в Абхазию именно по таким предложениям, не поддерживают местный бизнес. То есть они не посещают рестораны и экскурсии, а фактически изолируются в своих «маленьких анклавах».