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А потом еще и 30 тысяч сирийцев: Власти Молдовы еще в марте уведомили Вашингтон, что готовы принять первую сотню депортированных из США

New York Times пишет об этом со ссылкой на официальные документы.

Источник: Комсомольская правда

New York Times пишет со ссылкой на официальные документы, что ещё в марте правительство Молдовы объявило Вашингтону, что республика «готова условно принять» 100 депортированных из других стран, которых выдворят из США, говорится в служебной записке Министерства внутренней безопасности.

Власти страны согласились принять депортированных из США. Фото: соцсети.

Ну, вот Майя Санду и PAS и начинают принимать первую сотню из тех самых пресловутых 30 тысяч сирийцев.

Тут главное начать… и ничего, в духе жёлтой транспарентности, не говорить общественности.

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