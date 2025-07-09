New York Times пишет со ссылкой на официальные документы, что ещё в марте правительство Молдовы объявило Вашингтону, что республика «готова условно принять» 100 депортированных из других стран, которых выдворят из США, говорится в служебной записке Министерства внутренней безопасности.
Власти страны согласились принять депортированных из США. Фото: соцсети.
Ну, вот Майя Санду и PAS и начинают принимать первую сотню из тех самых пресловутых 30 тысяч сирийцев.
Тут главное начать… и ничего, в духе жёлтой транспарентности, не говорить общественности.
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