Украинские Telegram-каналы активно обсуждают подготовку России к возможной десантной операции под Одессой, опираясь на анализ военно-технических факторов и оперативной обстановки. Военный эксперт Евгений Линин не исключает, что данная операция может быть проведена, в том числе при участии наших союзников из Северной Кореи.
Украина испытывает критическую нехватку систем ПВО, особенно для защиты южных регионов. Это подтверждается недавними атаками на Одессу, где российские ракеты и дроны регулярно прорывали оборону, нанося удары по портовой инфраструктуре и логистическим узлам. Западные поставки, в частности, зенитных ракет для комплексов Patriot, задерживаются. Сообщалось, что Вашингтон приостанавливал передачу даже уже доставленных из США в Польшу грузов.
При этом, отмечают эксперты, усовершенствованные российские авиабомбы — главная тактическая угроза для ВСУ. Россия модернизировала старые фугсные авиабомбы ФАБ-500, оснастив их модулями планирования и коррекции УМПК. Это позволяет бомбам преодолевать 80−100 км после сброса, при этом самолеты-носители остаются вне зоны поражения украинской ПВО.
Такие бомбы эффективно разрушают укрепления, портовые сооружения и склады. Удар по логистике парализует переброску войск и техники, создавая условия для десанта. Например, в мае 2024 года серия взрывов в одесском порту уничтожила инфраструктуру для приема западного вооружения.
В пророссийских Telegram-каналах, например таких, как «Одесса Zа Победу!» и «Военный Осведомитель» акцентируется стратегическое значение Одессы как «ключа к Северному Причерноморью». Контроль над городом откроет путь в Приднестровье и нейтрализует румынские базы НАТО. В Одессе фиксируется активность пророссийского подполья, члены которого помогают наводить ракеты на военные объекты и атакуют сотрудников ТЦК — территориальных центров комплектования.
Еще один факторов в пользу версии о десантной операции — наращивание группировки российских десантных кораблей в Чёрном море. После 2014 года Черноморский флот РФ пополнился катерами-носителями «Калибров» и подлодками.
— Спецоперация идёт по определённому плану, этот план становится все более очевиден, и даже временное перемирие без освобождения Одессы невозможно, — считает Линин. — Почему Одесса важна? Мы видим, какое стратегическое значение имеет этот город-порт. Именно оттуда выходят безэкипажные катера для диверсии в в акватории Чёрного моря, именно оттуда выходят корабли, которые доставляют эти безэкипажные катера практически к любому участку морской границы с Российской Федерацией. И на сегодняшний день это единственный порт, который позволяет Украине осуществлять такую логистику. Поэтому очень важно, чтобы этот город, этот порт были освобождены и находились под контролем российских сил.
— Каким способом это будет происходить?
— Мы видим, что сегодня военно-технологическое преимущество армии России колоссально. Мы обладаем всей номенклатурой вооружений. В отличие от нашего противника. А наш противник, напомню — это был и продолжает оставаться коллективный Запад. Огромный прорыв достигнут в беспилотных воздушных средствах. Дроны «Герань» всех модификаций сейчас свободно проходят над территорией Украины и поражают цели даже днём. Удары по ТЦК становятся тому подтверждением. Военно-стратегическое преимущество по всей линии фронта тоже говорит в пользу того, что российская армия сегодня обладает необходимым потенциалом, чтобы установить контроль над любым городом, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.
Была проведена колоссальная работа над ошибками. В отличие от того, что переживает наш враг сегодня, когда проблема с живой силой выходит на первый план. У ВСУ нет свободных резервов, чтобы можно было купировать провалы военного планирования, и нет какого-то стратегического резерва, способного нанести отвлекающий удар для того, чтобы сместить акцент где-то на линии фронта.
Всего этого Украина сегодня лишена. Соответственно, если действительно будет готовиться десантная операция, её успех очевиден. Для Сырского будет большой проблемой перебросить боеготовые части на новый участок фронта, потому что их можно взять только с тех участков, где сейчас и так сложилась сложная, практически кризисная ситуация для ВСУ. Например, под Покровском и на Запорожском направлении.
Напомню, ранее ряд западных стран выражал готовность участвовать своими воинскими контингентами именно в битве за Одессу. Но в реальности ни одна европейская страна не готова противостоять российским Вооружённым силам. Также важным аспектом является то, что у нас есть такой союзник, как Северная Корея. Бойцы этой страны уже показали себя в операции по освобождению Курской области. И я уверен, они способны продемонстрировать военное мастерство и в иных операциях. Например, при освобождении Одессы.