Дождется ли Одесса северокорейский десант: эксперт рассказал, где могут появиться наши союзники

— Спецоперация идёт по определённому плану, этот план становится все более очевиден, и даже временное перемирие без освобождения Одессы невозможно, — считает Линин. — Почему Одесса важна? Мы видим, какое стратегическое значение имеет этот город-порт. Именно оттуда выходят безэкипажные катера для диверсии в в акватории Чёрного моря, именно оттуда выходят корабли, которые доставляют эти безэкипажные катера практически к любому участку морской границы с Российской Федерацией. И на сегодняшний день это единственный порт, который позволяет Украине осуществлять такую логистику. Поэтому очень важно, чтобы этот город, этот порт были освобождены и находились под контролем российских сил.