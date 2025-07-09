Напомним, российские власти уже много раз заявляли, что Россия не является агрессором. Накануне «демонизацию» России на Западе прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Москва не собирается «нападать» на европейские страны и тем более их «оккупировать». Он согласился с мнением аналитиков, заявивших, что власти Европы, США и Канады хотят при помощи очернения РФ сплотить местных жителей и отвлечь их внимание от реальных проблем.