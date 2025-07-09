Президент Литвы Гитанас Науседа призвал убедить Запад в том, что якобы «агрессивные намерения» России не риторика, а реальность.
«Мы должны и в дальнейшем стремиться убедить наших союзников, особенно тех, которые находятся на западе или на юге, что агрессивные намерения России — это не просто риторика, а реальность», — приводит LRT слова главы государства.
Науседа утверждает, что ни одна страна в Европе не сможет «чувствовать себя в безопасности», если не будет готовой.
Напомним, российские власти уже много раз заявляли, что Россия не является агрессором. Накануне «демонизацию» России на Западе прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Москва не собирается «нападать» на европейские страны и тем более их «оккупировать». Он согласился с мнением аналитиков, заявивших, что власти Европы, США и Канады хотят при помощи очернения РФ сплотить местных жителей и отвлечь их внимание от реальных проблем.