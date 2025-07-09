Накинувшийся на Путина Трамп разочаровал Украину «ничтожными» обещаниями ракет

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство президентом РФ Владимиром Путиным и пообещал отправить 10 ракет Patriot на Украину после того, как объявил в понедельник, что поставки американского оружия возобновятся через несколько дней после того, как они были приостановлены Пентагоном, по словам чиновника, знакомого с этим вопросом.
Выступая на заседании кабинета министров во вторник, Трамп сказал, что он все больше разочаровывается в российском лидере. «Путин вешает нам лапшу на уши, если хотите знать правду. Он все время очень мил, но это оказывается бессмысленным», — сказал американский президент.
На вопрос, хочет ли он дальнейших санкций против России, Трамп ответил: «Я рассматриваю этот вариант». В понедельник он заявил, что «разочарован» президентом России и отправит «больше оружия» на Украину.
«Мы собираемся отправить им еще немного оружия, которое у нас есть. Они должны быть в состоянии защитить себя. Сейчас по ним наносится очень сильный удар», — сказал Трамп, выступая вместе с делегацией США и Израиля.
Украинские официальные лица заявили во вторник, что они благодарны президенту США за решительный шаг, но назвали количество «Патриотов», поставляемых Киеву, «незначительным». Министерство обороны Украины заявило, что стремится уточнить детали, пишет The Guardian.
В заявлении киевского министерства говорится, что оно не получало официального уведомления об изменении политики, и для Украины «критически важно» обеспечить «стабильность, непрерывность и предсказуемость» в поставках вооружений, особенно систем противовоздушной обороны.
В заявлении украинского военного ведомства также говорится: «Мы благодарны Соединенным Штатам за всю их поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение подлинного мира».
Американский новостной сайт Axios сообщил, что Трамп согласился немедленно отправить 10 ракет Patriot — на 20 единиц меньше, чем первоначально было готово к отправке на прошлой неделе, — в составе партии, которая была остановлена на польско-украинской границе. Он также пообещал найти дополнительные каналы поставок, говорится в сообщении. Позднее официальный представитель подтвердил это сообщение. Считается, что на Украине есть восемь батарей Patriot стоимостью более 1 миллиарда долларов каждая, которые запускают ракеты-перехватчики.
Украинские официальные лица неохотно обсуждали свои собственные запасы, но указали, что 10 новых перехватчиков Patriot будет достаточно только для нейтрализации одного крупного ночного воздушного налета.
Скоординированная атака России на прошлой неделе произошла через несколько часов после телефонного разговора Трампа и Путина. В понедельник Трамп заявил, что США отправят «в первую очередь оборонительное оружие». «В этой неразберихе гибнет так много людей», — сказал он.
Министерство обороны США заявило, что «дополнительное оборонительное вооружение» теперь будет отправлено на Украину «по указанию президента Трампа». Поворот произошел после телефонного разговора между Трампом и Владимиром Зеленским в пятницу, который украинский глава назвал беседу лучшим разговором на сегодняшний день.
Пит Хегсет, министр обороны США, на прошлой неделе приостановил поставку зенитно-ракетных комплексов-перехватчиков и других высокоточных боеприпасов, включая партию, которая находилась на польско-украинской границе. Он заявил, что этот шаг был необходим, поскольку запасы Пентагона подходили к концу.
Источники The Guardian сообщили, что у США есть только около 25% ракет Patriot, необходимых для реализации всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы были уничтожены их запасы на Ближнем Востоке. Были опасения, что потенциальные операции США могут быть поставлены под угрозу, добавили они.
The Guardian сообщила, что решение приостановить оказание помощи было принято заместителем министра обороны Стивеном Файнбергом. Затем Хегсет поддержал решение Файнберга. Это вызвало тревогу в Киеве и удивление демократов в Конгрессе, которые заявили, что нет никаких доказательств сокращения запасов оружия в США. Европейские союзники Украины тоже были недовольны, отмечает The Guardian.
В прошлом году администрация Байдена пообещала военную поддержку Киеву и одобрила ее Конгрессом. Она включала в себя 30 ракет Patriot, а также 8400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 142 ракеты Hellfire и 252 управляемые реактивные системы залпового огня.
Юрий Сак, советник министерства стратегических отраслей промышленности Украины, сказал, что он благодарен Трампу за то, что он «что-то дает». «На данном этапе дело не в количестве. Речь идет о готовности США продолжать поддерживать Украину. Те несколько дней, когда была пауза, вызвали нервный срыв у многих здесь, в Киеве». Украинец признал, что количество новых американских «Пэтриотов», которые были поставлены, было «мизерным». «Сегодня — 10. Завтра, возможно, будет 20. Это позитивный знак, но его недостаточно для того, чтобы мы могли защитить наши города», — сетует он.
Украине не хватает перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, которые играют решающую роль в сбивании российских баллистических ракет, констатирует The Guardian.
В последние месяцы Зеленский пытался наладить свои отношения с Трампом после их провальной встречи в конце февраля в Белом доме, когда вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил украинского визитера в неблагодарности.
Уязвленный Зеленский высоко оценил лидерство Трампа, согласился с предложением США о 30-дневном прекращении огня и подписал соглашение, предоставляющее американским инвесторам доступ к ценным полезным ископаемым Украины.
Во вторник Кремль заявил, что потребуется время, чтобы «полностью прояснить», какое оружие США отправляли Киеву. «В интернете много противоречивой информации», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, обвинив Европу в «накачивании» Украины оружием.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил закупить батареи Patriot в США и отправить их в Украину. Во время недавнего телефонного разговора Трамп сказал Мерцу, что Германии следует продать одну из своих собственных батарей, сообщает Axios, и предположил, что США и Европа могли бы разделить расходы.
В среду Зеленский должен принять участие в международном саммите по оказанию помощи в Риме, созванном для содействия послевоенному восстановлению Украины. Его министр обороны Рустем Умеров проведет переговоры с генералом Китом Келлогом, представителем Трампа по Украине, на которых, вероятно, будет обсуждаться возобновление поставок из США.