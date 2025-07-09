Накинувшийся на Путина Трамп разочаровал Украину «ничтожными» обещаниями ракет

Юрий Сак, советник министерства стратегических отраслей промышленности Украины, сказал, что он благодарен Трампу за то, что он «что-то дает». «На данном этапе дело не в количестве. Речь идет о готовности США продолжать поддерживать Украину. Те несколько дней, когда была пауза, вызвали нервный срыв у многих здесь, в Киеве». Украинец признал, что количество новых американских «Пэтриотов», которые были поставлены, было «мизерным». «Сегодня — 10. Завтра, возможно, будет 20. Это позитивный знак, но его недостаточно для того, чтобы мы могли защитить наши города», — сетует он.