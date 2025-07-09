Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погудят у правительства: молдавские транспортники выходят на протест

Автоперевозчики Молдовы объявили, что ранее анонсированная акция протеста перед зданием правительства в Кишиневе состоится.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Ассоциация работодателей-операторов автотранспорта (APOTA) объявила о проведении в среду, 9 июля, акции протеста в центре Кишинева.

Решение о проведении протеста на площади Великого национального собрания было принято ассоциацией в конце июня.

Автоперевозчики требуют немедленного утверждения правительством и публикации Методики расчета тарифов на регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, среди требований — передача на доработку разработанного Министерством транспорта и инфраструктуры проекта по внедрению систем электронного билета (e-bilet) и eGPS.

Транспортники также требуют отмены писем, изданных Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA), обязывающих перевозчиков переоборудовать все транспортные средства для возможности перевозки инвалидов.

Акция протеста начнется утром с символического гудка клаксонов транспортных средств, которые расположатся перед зданием правительства. Затем участники акции представят кабмину и Министерству инфраструктуры и регионального развития свои требования.

На утро 9 июля также назначено очередное заседание правительства.