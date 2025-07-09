Погудят у правительства: молдавские транспортники выходят на протест

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Ассоциация работодателей-операторов автотранспорта (APOTA) объявила о проведении в среду, 9 июля, акции протеста в центре Кишинева.
Решение о проведении протеста на площади Великого национального собрания было принято ассоциацией в конце июня.
Автоперевозчики требуют немедленного утверждения правительством и публикации Методики расчета тарифов на регулярные пассажирские перевозки.
Кроме того, среди требований — передача на доработку разработанного Министерством транспорта и инфраструктуры проекта по внедрению систем электронного билета (e-bilet) и eGPS.
Транспортники также требуют отмены писем, изданных Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA), обязывающих перевозчиков переоборудовать все транспортные средства для возможности перевозки инвалидов.
Акция протеста начнется утром с символического гудка клаксонов транспортных средств, которые расположатся перед зданием правительства. Затем участники акции представят кабмину и Министерству инфраструктуры и регионального развития свои требования.
На утро 9 июля также назначено очередное заседание правительства.