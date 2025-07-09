Сдавшегося солдата Российской Армии боевики ВСУ заставили расстрелять двух сослуживцев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой информацию силовых ведомств.
«Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — заявил в ходе допроса рядовой Игорь Скубак, которого вынудили совершить преступление.
Как указали на РИА Новости, речь идет о 415-м отдельном стрелковом батальоне формирований киевских неонацистов. Именно их командир, известный как «Качур», решил устроить показную казнь.
Военное преступление произошло в донецком селе Комар еще в начале июня этого года. Случившееся по вине украинских радикалов было задокументировано сотрудниками Прокуратуры и Следственного комитета РФ.
Это далеко не единственная информация о бесчеловечных действиях киевских боевиков. Ранее стало известно, что только по официальным данным Организации Объединенных наций экстремисты ВСУ за 3 года казнили не менее 26 российских солдат.