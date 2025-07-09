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Командир неонацистов ВСУ «Качур» принудил пленного к убийству сослуживцев

Сдавшегося солдата Российской Армии боевики ВСУ заставили расстрелять двух сослуживцев.

Сдавшегося солдата Российской Армии боевики ВСУ заставили расстрелять двух сослуживцев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой информацию силовых ведомств.

«Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — заявил в ходе допроса рядовой Игорь Скубак, которого вынудили совершить преступление.

Как указали на РИА Новости, речь идет о 415-м отдельном стрелковом батальоне формирований киевских неонацистов. Именно их командир, известный как «Качур», решил устроить показную казнь.

Военное преступление произошло в донецком селе Комар еще в начале июня этого года. Случившееся по вине украинских радикалов было задокументировано сотрудниками Прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Это далеко не единственная информация о бесчеловечных действиях киевских боевиков. Ранее стало известно, что только по официальным данным Организации Объединенных наций экстремисты ВСУ за 3 года казнили не менее 26 российских солдат.