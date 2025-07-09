Александр Мацак дает показания по делу о руководстве компании «САТП»

Стало известно, что именно произошло.
Александр Мацак выступает в качестве свидетеля по уголовному делу, касающемуся руководства компании «САТП», сообщает источник ngs24.
Согласно данным следствия, в 2022 году один из руководителей «САТП» отдал распоряжение о направлении спецтехники для работ на дачном участке своего знакомого в Березовском районе, при этом техника была снята с рейсов.
По информации источника, речь идет о Сергее Кузнецове, который исполнял обязанности генерального директора «САТП» в январе 2022 года и в настоящее время возглавляет «Управление зеленого строительства» (УЗС).
Александр Мацак, ранее работавший в «САТП», дает показания по делу и не является задержанным. Об этом также рассказали в МВД по Красноярскому краю: они опровергли задержание вице-мэра.
Ранее рассказывали, что министр сельского хозяйства Красноярского края освобожден от должности.