Подсчитали — прослезились: в США обнаружился шокирующий дефицит ракет-перехватчиков Patriot

Дональд Трамп, похоже, отменил по крайней мере часть этого решения в понедельник, когда заявил журналистам перед ужином в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что он «отправит еще немного оружия» на Украину, хотя в то время он не раскрыл, будет ли это включать системы Patriot. Позже появились сообщения о планах Трампа передать Киеву 10 ракет «Пэтриот».