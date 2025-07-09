Подсчитали — прослезились: в США обнаружился шокирующий дефицит ракет-перехватчиков Patriot

У США в наличии есть только 25% всех ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. Низкие запасы важнейших ракет-перехватчиков Patriot привели к тому, что администрация Трампа приостановила поставки на Украину.
Соединенные Штаты Америки располагают только около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для реализации всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы их запасы на Ближнем Востоке были исчерпаны, что привело к тревожному истощению, которое привело к тому, что администрация Трампа заморозила последнюю поставку боеприпасов Украине.
Как пишет The Guardian, запасы ракет Patriot сократились настолько, что это вызвало обеспокоенность в Пентагоне по поводу того, что это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США, и заместитель министра обороны Стивен Файнберг распорядился приостановить передачу, пока они проверяют, куда направляется оружие.
Дональд Трамп, похоже, отменил по крайней мере часть этого решения в понедельник, когда заявил журналистам перед ужином в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что он «отправит еще немного оружия» на Украину, хотя в то время он не раскрыл, будет ли это включать системы Patriot. Позже появились сообщения о планах Трампа передать Киеву 10 ракет «Пэтриот».
Трамп также сказал Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия и что он распорядился провести проверку запасов оружия в США, но не отдавал приказа о замораживании, согласно источникам, информированным о разговоре.
Но принятое в прошлом месяце решение прекратить поставки, как описали четыре человека, непосредственно знакомых с этим вопросом, было в значительной степени основано на глобальной системе отслеживания боеприпасов Пентагона, которая используется для определения минимального количества боеприпасов, необходимого для выполнения планов операций вооруженных сил США.
По данным Объединенного комитета начальников штабов и агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона, запасы ряда критически важных боеприпасов были ниже этого уровня в течение нескольких лет с тех пор, как администрация Байдена начала отправлять военную помощь Украине.
По словам источников, администрация Трампа начала проверку на предмет исчерпания запасов ракет Patriot и других боеприпасов примерно в феврале. Обсуждение ускорилось после того, как США разместили больше ракет-перехватчиков на Ближнем Востоке.
По словам источников, ситуация также обострилась после того, как Трамп предпринял в прошлом месяце попытку разбомбить ядерные объекты Ирана, когда США выпустили около 30 ракет Patriot для перехвата иранских баллистических ракет, выпущенных в качестве ответного удара по базе Аль-Удейд в Катаре.
Недавнее истощение запасов ракет Patriot и других боеприпасов легло в основу «рекомендательной записки» Элбриджа Колби, заместителя министра обороны по политическим вопросам, в которой были изложены несколько вариантов сохранения вооружений и которая была направлена в офис Файнберга.
Ранее сообщалось, что Колби, который вызвал критику со стороны демократов за то, что уделял приоритетное внимание переброске ресурсов из-за конфликта на Украине в рамках подготовки к потенциальной войне с Китаем, приостановил переброску, но два человека заявили, что у офиса заместителя госсекретаря недостаточно полномочий для такого одностороннего шага.
По словам источников, решение было принято Файнбергом, бывшим исполнительным директором Cerberus Capital Management, которому Колби подчиняется. Затем министр обороны Пит Хегсет поддержал решение Файнберга.
Украина также в значительной степени не может напрямую закупать оружие у оборонных подрядчиков для своих целей, поскольку выполнение нового заказа, по оценкам, займет годы, и оно будет завершено только после того, как Пентагон выполнит свои собственные заказы, поскольку министерство обороны является более приоритетным заказчиком.
Решение Трампа изменить курс и разрешить отправку некоторых оборонительных боеприпасов на Украину, похоже, было принято на фоне растущего недовольства президентом России Владимиром Путиным, которого он раскритиковал в понедельник, отмечает The Guardian.
Представители Белого дома и Пентагона подтвердили, что некоторые поставки возобновятся по указанию Трампа, но не уточнили, будет ли отправляемое в Украину оружие включать боеприпасы на критически низком уровне.
«Как показала операция “Полуночный молот”, американские вооруженные силы сильнее, чем когда-либо. Президент Трамп хочет остановить убийства и пообещал предоставить Украине дополнительные оборонительные боеприпасы», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
В то время как Трамп публично жаловался на финансовую помощь Украине, Файнберг был проинформирован о том, что более серьезная проблема заключается в способности США производить оружие для быстрого пополнения истощенных запасов, сообщили два источника.
США передают оружие Украине по двум основным каналам: за счет сокращения запасов Министерства обороны и через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой министерство обороны платит подрядчикам за производство оружия для поставок в Украину.
По словам источников, замораживание, как предполагалось, повлияло на оба механизма передачи, поскольку Пентагон отдает приоритет пополнению своих запасов с использованием тех же оборонных подрядчиков, на которых он опирается при создании оружия для Украины в рамках программы USAI.
Для последней поставки оружия в Украину США выделили десятки ракет Patriot среди других боеприпасов, включая ракеты класса «воздух-воздух» Sparrow, ракеты Hellfire, реактивную артиллерию GMLRS и противотанковые установки.
Основная проблема, по-видимому, связана с ракетами Patriot, которые США производят по 600 штук в год, но только у Ирана осталось более 1000 баллистических ракет, которые он теоретически может использовать против американских баз в регионе, если перемирие с Израилем будет нарушено.
По словам источников, США также передали Украине около 2000 ракет «Стингер», что, по оценкам официальных лиц, эквивалентно двух с половиной годам производства, и все чаще используется американскими военными в целях собственной обороны от вражеских беспилотников.