CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

«Я сказал Путину: “Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора”. А потом [Путин] такой: “Я вам не верю”. “Он сказал: “Не может быть”, а я сказал: “Может”, — говорит Трамп на одной из записей. По словам республиканца, Путин поверил ему “на 10%”. Когда именно состоялась эта беседа, политик не уточнил.