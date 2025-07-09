«Что-то новенькое»: эксперт оценил скандальный инцидент в Красном море и пришел к необычным выводам

Китайские военные применили лазер для наведения на немецкий самолет в ходе операции ЕС Aspides, направленной на обеспечение безопасности в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе. Об этом заявил МИД Германии. По их словам, китайский корабль «без причины и без предупреждения» направил лазер на немецкий самолет, выполнявший мониторинг в Красном море. Военный консультант Антон Трутце рассказал «МК», как мог работать китайский лазер.
«Угроза жизни немецкого персонала и срыв операции абсолютно недопустимы. Сегодня китайский посол Дэн Хунбо был вызван в МИД для объяснений», — говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.
По данным издания Focus, инцидент произошел в начале июля. Сейчас самолет осматривают на предмет возможных повреждений. Военные эксперты отмечают, что лазерная подсветка считается, как минимум, враждебным действием.
Ранее США неоднократно обвиняли Китай в аналогичных действиях. В 2018 году Пентагон сообщал о случаях ослепления лазерами пилотов американских самолетов в Джибути, где расположены китайская и американская военные базы. Тогда два пилота получили повреждения зрения, что вызвало дипломатический протест Вашингтона.
— Идея использовать лазер в качестве оружия появилась ещё до того, как сами лазеры были изобретены, — говорит Антон Трутце. — Если взять, например, Герберта Уэллса и его «Войну миров», там был тепловой луч — это, по сути, прообраз лазерного оружия. А когда лазеры действительно создали, многие подумали: «Вот он, тот самый “луч смерти” из фантастики!».
Конечно, фантасты сразу начали описывать лазерные пистолеты и прочие подобные штуки. Но реальные лазеры долгое время были слишком слабыми, чтобы нанести серьёзный вред. Однако технологии не стояли на месте: развивались и сами лазеры, и смежные области. Тут целый комплекс проблем — нужны особые материалы, мощные источники энергии, и так далее.
Со временем для лазерного оружия нашлась своя ниша — в первую очередь, на флоте. Корабль — это же большая платформа, на него можно поставить что-то массивное. Плюс на кораблях есть мощные энергетические установки, которые могут питать лазерные системы. Американцы, например, уже больше 20 лет работают над этим и даже начали ставить лазерные установки самообороны на свои корабли. В основном они предназначены для борьбы с дронами и безэкипажными катерами.
Почему именно лазеры? У них есть минусы: например, они плохо работают в тумане или в условиях плохой видимости — любая взвесь в воздухе сильно снижает их эффективность. Да и по мощности они пока уступают ракетам или снарядам, которые просто взрывают цель.
Но у лазеров есть и преимущества. Во-первых, попасть из лазера проще — луч движется по прямой со скоростью света, так что, если правильно навести систему, промахнуться почти невозможно. Во-вторых, стоимость выстрела очень низкая — сам лазер дорогой, но каждый следующий выстрел требует только энергии.
То есть лазерная установка может, условно говоря, «жарить» цель 20 секунд, пока та не будет уничтожена. А у ракетной установки боезапас ограничен, да и сами ракеты стоят немало.
Получается, что лазер — это идеальное оружие против дешёвых целей вроде дронов или катеров с камикадзе. Американцы уже ставят такие системы на некоторые корабли, например, на десантные доки типа «Сан-Антонио».
Что они могут? Например, сжечь дрон типа «Мавик» на расстоянии пары километров или ослепить его, если он дальше. Всё дело в том, как работает лазер: чем дольше луч удерживается на цели, тем больше энергии передаётся. Но чем дальше цель, тем больше рассеивается луч, и тем меньше энергии попадает в конкретную точку.
Так что ослепление самолёта лазером — это вполне реально. Китайцы, кстати, тоже активно работают в этом направлении. Они вообще сейчас во многие технологии вкладываются.
— Они могли ослепить самолёт?
— Вполне, может, они что-то перепутали, может, немецкий самолёт слишком близко подошёл и совершил опасное маневрирование. Не исключено, что Китай мог использовать новые разработки, но вот, какие? Нам об этом никто не скажет.