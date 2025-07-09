«Что-то новенькое»: эксперт оценил скандальный инцидент в Красном море и пришел к необычным выводам

Со временем для лазерного оружия нашлась своя ниша — в первую очередь, на флоте. Корабль — это же большая платформа, на него можно поставить что-то массивное. Плюс на кораблях есть мощные энергетические установки, которые могут питать лазерные системы. Американцы, например, уже больше 20 лет работают над этим и даже начали ставить лазерные установки самообороны на свои корабли. В основном они предназначены для борьбы с дронами и безэкипажными катерами.