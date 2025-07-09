Опубликована аудиозапись с угрозами Трампа бомбить Москву и Пекин

Обнародована аудиозапись 2024 года, где действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи с донорами своей предвыборной гонки излагает содержание своих бесед с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Аудиоматериал был предан огласке телеканалом CNN.
В ходе диалогов с Путиным и Си Цзиньпином прозвучали недвусмысленные предупреждения о нанесении бомбовых ударов в случае, если российские вооруженные силы вторгнутся на территорию Украины, а Китай предпримет агрессию против Тайваня.
«Я сказал Путину: “Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора”», — сообщил Трамп на представленной аудиозаписи.
Как утверждает политик, Путин выразил сомнение в серьезности его намерений. Несмотря на это, Трамп настаивает на том, что российский лидер все же поверил ему, пусть и лишь на 10%.
Во время переговоров с Си Цзиньпином Трамп заверил его, что в случае нападения Китая на Тайвань Соединенные Штаты незамедлительно подвергнут Пекин массированным бомбардировкам. По словам главы Белого дома, председатель КНР счел его слова проявлением безумия.
Трамп утверждает, что Си Цзиньпин также воспринял его угрозы с долей скептицизма, поверив лишь на 10%.
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