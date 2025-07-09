Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию с искаженным флагом СССР

— Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк… они использовали гибрид: с одной стороны, это было полотнище Третьего рейха, с другой стороны — символ запрещенной организации НБП*, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.