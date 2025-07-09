Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию с искаженным флагом СССР

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в среду, 9 июля, назвала антиисторическим фейком публикацию посольства ФРГ с искаженным флагом СССР.
— Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк… они использовали гибрид: с одной стороны, это было полотнище Третьего рейха, с другой стороны — символ запрещенной организации НБП*, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Днем ранее посольство ФРГ в России опубликовало пост с картой оккупационных зон послевоенной Германии, на которой неверно изображен флаг СССР. На карте советская оккупационная зона отмечена флажком с черным серпом и молотом в белом круге на красном фоне.
До этого в центре Киева мужчина развернул флаг Украины со свастикой. На полотне изображена свастика в круге на фоне синей и желтой полос. В настоящее время мужчину разыскивает полиция. Цель его акции пока остается неизвестной.
*Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.