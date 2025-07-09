Неприкасаемых больше нет: рекордный удар «Гераней» развеял один из главных мифов СВО

ВСУ заявили о беспрецедентной волне ударных БПЛА — по их данным, в небе над Украиной этой ночью было зафиксировано 728 дронов «Герань». Из них, как утверждается, 296 удалось сбить, а ещё 415 были «утрачены с радаров» — то есть ушли с экранов и не были перехвачены. Кроме того, в рамках атаки было запущено 14 ракет: семь крылатых, по заявлениям украинской стороны, удалось перехватить, тогда как шесть гиперзвуковых «Кинжалов» достигли целей. Основной акцент ударной волны пришёлся на Луцк.