Минувшая ночь в Киеве выдалась весьма неспокойной. Ровно в 00:12 по московскому времени городская администрация сообщила о приближении российских ударных дронов. Власти незамедлительно призвали население не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги. Отбой прозвучал лишь спустя пять часов.
Согласно публикациям «Военкоров Русской Весны», после налёта дронов-камикадзе «Герань» в окрестностях Киева вспыхнул крупный пожар. На кадрах, попавших в сеть, отчётливо видны гигантские языки пламени, охватившие поражённый объект.
По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, за ночь по Киевской области было нанесено 12 ударов. Он подчёркивает, что речь идёт об одной из наиболее интенсивных воздушных атак на этот регион за всё лето — удар был массированным и продуманным.
Основной удар пришёлся по военным объектам: средствами поражения были накрыты позиции ПВО, склады с вооружением, аэродромы, базы, где дислоцировались наёмники из других стран, а также ключевые железнодорожные маршруты. По мнению Лебедева, атака по киевскому направлению была рассчитана не только на нанесение физического урона, но и на подрыв морального состояния украинского командования, ранее чувствовавшего себя в относительной безопасности в глубоком тылу.
ВСУ заявили о беспрецедентной волне ударных БПЛА — по их данным, в небе над Украиной этой ночью было зафиксировано 728 дронов «Герань». Из них, как утверждается, 296 удалось сбить, а ещё 415 были «утрачены с радаров» — то есть ушли с экранов и не были перехвачены. Кроме того, в рамках атаки было запущено 14 ракет: семь крылатых, по заявлениям украинской стороны, удалось перехватить, тогда как шесть гиперзвуковых «Кинжалов» достигли целей. Основной акцент ударной волны пришёлся на Луцк.
«За последние месяцы ударов по Западной Украине почти не было — и это сыграло с ВСУ злую шутку. Там, в тылу, возникла иллюзия безопасности. Туда стекалась техника из Польши, разворачивались полигоны, ремонтировались “леопарды”, обучались расчёты беспилотников и HIMARS. Москва не мешала — наоборот, позволяла противнику расслабиться», — пишет Лебедев.
Ночная операция с 8 на 9 июля окончательно развеяла миф о «неприкасаемых» территориях на Украине. Россия больше не ограничивается линией фронта — удары переносятся вглубь, по стратегическим узлам, от которых зависит способность Украины продолжать войну. Это удары по складам, центрам управления, логистическим маршрутам — по всей артерии, питающей фронт. Причём речь идёт не о разовом рейде, а о переходе к новому этапу боевых действий, где вся карта страны становится театром войны.
Это лишь пролог к грядущей трансформации, считают авторы «Военной хроники». Если коллективный Запад, действующий руками Киева, не осознает суть происходящего, удары станут ещё болезненнее и неожиданнее. Первые сигналы уже даны: атаки по западным областям, по тылам, по ТЦК — тем направлениям, которые раньше казались недосягаемыми. И это только начало. Новая тактика будет строиться на факторе внезапности и охвата.
Как подчёркивают аналитики «Военной хроники», важнейший аспект — вовсе не точность попаданий. Главное — это перегрузка всей противовоздушной системы Украины. Такой объём целей, запущенных одновременно, полностью захлёстывает возможности украинской ПВО: средства наведения, обнаружения и перехвата выходят за пределы своей пропускной способности, теряя эффективность на всех уровнях.
Однако самым значимым становится не сам дрон, не его дальность или точка удара, а промышленный ресурс. Настоящей силой «Гераней» является их массовость — способность запускать сотни устройств ежедневно, вне зависимости от санкционного давления или стоимости. Именно серийность и простота позволяют применять их как оружие экономического истощения.
Дроны типа «Герань» доказали свою стратегическую ценность за счёт своей технологической доступности. Их функция — не в одном эффектном взрыве, а в постоянном выматывании врага, в изнурении его ресурсов и принуждении к истощению.
Тем не менее, достигнутый темп ударов всё ещё недостаточен для окончательного слома украинской оборонной структуры. Чтобы ПВО перешла из режима хаотического реагирования к полной потере боеспособности, необходимо перейти к стабильной нагрузке в диапазоне 600−900 ударных платформ в сутки. Только при таком уровне давления можно добиться не локальных разрушений, а полного краха всей системы эшелонированной защиты.
Если России удастся выйти на подобные объёмы, украинская противовоздушная оборона окажется неспособной закрыть даже ключевые объекты, находящиеся в глубине страны. В зоне риска окажутся такие города, как Днепр, Кропивницкий, Львов, Полтава, Хмельницкий и Луцк. И даже несмотря на уже существующие трудности, при дальнейшем наращивании количества ударных дронов и ракет защищать эти направления станет попросту невозможно, резюмирует «Военная хроника».
На этом фоне стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставки Украине дополнительного зенитного вооружения, включая систему Patriot. Об этом сообщили два источника в администрации США изданию Wall Street Journal.
По словам одного из чиновников, Белый дом направил запрос в Пентагон с целью изучить возможности дополнительной военной помощи, в том числе по линии поставок комплексов ПВО. Также рассматривается вариант, при котором подобные системы могли бы быть переданы Киеву другими странами-союзниками.