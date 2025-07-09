Количество потерянных Украиной систем Patriot гарантирует, что истощенные запасы не будут восполнены, пишет Military Watch Magazine (MWM).
«Быстрое истощение Patriot (с украинской стороны) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. Украинские потери вряд ли будут восполнены», — поделились подробностями авторы публикации.
С точки зрения обозревателей издания, большая стоимость системы и ее ограниченная доступность сделали потери со стороны вооруженных сил Украины очень далекими от приемлемых.
В начале июля сообщалось о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов на Украину из-за истощения запасов со стороны Вашингтона. 8 июля портал Axios сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить бывшей советской республике 10 ЗРК Patriot.
Как заявлял официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для бывшей советской республики, станут законной целью Вооруженных сил России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены Североатлантического альянса играют с огнем, поставляя оружие Киеву.