Захарова назвала антиисторическим фейком и ужасом публикацию посольства ФРГ в РФ

Ранее Мария Захарова посоветовала посольству Германии в Москве извиниться за публикацию карты, на которой был изображен искаженный государственный флаг СССР. Представитель МИД добавила, что в настоящее время дипмиссия ФРГ удалила пост, но в Москве обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало.