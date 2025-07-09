Захарова назвала антиисторическим фейком и ужасом публикацию посольства ФРГ в РФ

Публикация посольства Германии в России в Telegram-канале карты послевоенных границ в Европе с искаженным государственным флагом СССР — это ужас и антиисторический фейк. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк», — отметила дипломат.
По ее словам, дипмиссия Германии выставила карту как бы послевоенных границ в Европе, однако вместо флага СССР использовался гибрид.
Ранее Мария Захарова посоветовала посольству Германии в Москве извиниться за публикацию карты, на которой был изображен искаженный государственный флаг СССР. Представитель МИД добавила, что в настоящее время дипмиссия ФРГ удалила пост, но в Москве обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало.