WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему ПВО

Как рассказал изданию бывший чиновник из Пентагона, США и Германия ранее предоставили Киеву по три системы со своей стороны, а союз европейских стран — еще одну, однако не все эти семь систем сейчас могут функционировать одновременно из-за проблем, связанных с техобслуживанием.