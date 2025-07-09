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WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему ПВО

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки Киеву дополнительной системы ПВО Patriot, в Вашингтоне также выясняют, могут ли другие страны поставить на Украину больше этих систем, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Источник: Reuters

Во вторник Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Киеву дополнительное «оборонительное вооружение», пока США «работают над установлением прочного мира». Трамп ранее пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах.

«Президент Трамп рассматривает отправку дополнительной системы противовоздушной системы обороны Patriot на Украину… Белый дом запросил у Пентагона (информацию — ред.) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot… Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем — ред.) Patriot», — говорится в публикации со ссылкой на чиновников.

Как рассказал изданию бывший чиновник из Пентагона, США и Германия ранее предоставили Киеву по три системы со своей стороны, а союз европейских стран — еще одну, однако не все эти семь систем сейчас могут функционировать одновременно из-за проблем, связанных с техобслуживанием.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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