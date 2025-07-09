Напомним, вечером 8 июля в результате атаки украинских войск по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Хинштейн назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день. Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей.