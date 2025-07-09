Кара за бойню на пляже: Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за время СВО

«В киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — написал он.
Помимо этого, подпольщик заявил об ударах вблизи аэропорта Харькова.
Командование Воздушных сил ВСУ пишет, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По утверждению украинской стороны, это самая масштабная атака с начала СВО. Также по военным целям ВСУ было запущено 14 ракет. В ВСУ признают, что 6 гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» не были сбиты и, предположительно, достигли своих целей.
Напомним, вечером 8 июля в результате атаки украинских войск по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Хинштейн назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день. Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей.