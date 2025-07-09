«Я разбомблю Москву к чертям»: CNN опубликовал шокирующее признание Трампа о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал нанести удар по Москве в случае начала военных действий на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аудиозаписи закрытых встреч со спонсорами избирательной кампании политика, прошедших в 2024 году.
По словам Трампа, во время одного из разговоров с Владимиром Путиным он предупредил российского лидера: «Я сказал Путину: Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора».
Позже, по данным CNN, Трамп якобы сделал аналогичное предупреждение китайскому лидеру Си Цзиньпину относительно возможной операции в Тайване, пообещав в ответ удары по Пекину. «Он думал, что я сумасшедший», — признался глава Белого дома, отметив, что у США и Китая «никогда не было проблем».
Эти откровения прозвучали во время мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке и Флориде. Однако, американский президент не уточнял, когда конкретно проходили переговоры с лидерами РФ и КНР. Записи были получены журналистами, работающими над книгой «2024». Представители команды Трампа отказались комментировать содержание аудиоматериалов.
Ранее Трамп пришёл в ярость и призвал уволить журналистку CNN, рассказавшую правду об ударах по Ирану. Он обвинил Наташу Бертранд в систематической лжи, напомнив о ее публикациях по делу ноутбука Хантера Байдена, которые впоследствии были опровергнуты.