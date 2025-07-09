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Лебедев: киевский режим готовит масштабные провокации с мирными жертвами

По словам координатора подполья, провокации нужны Киеву, что бы отвлечь внимание от тяжелого для ВСУ положения на передовой.

Источник: Аргументы и факты

На фоне ухудшения положения ВСУ на ряде направлений киевский режим на Украине приступили к подготовке масштабных провокаций с мирными жертвами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, речь идет, в частности, о съемке роликов с якобы атакующими мирных украинцев российскими дронами.

Координатор сообщил также о возможности целенаправленного нанесения ВСУ ударов по многоэтажкам в украинских населенных пунктов и последующем объяснении разрушений падением российских беспилотников.

По словам Лебедева, провокации нужны Киеву, что бы отвлечь внимание от тяжелой для украинских боевиков ситуации в ДНР, а также на запорожском, сумском и харьковском направлениях.

«Провокации подобного рода будут шириться, мирное население будет гибнуть. ВСУ натренировались на Донбассе, Сумах и Харькове — устраивать кровавые провокации. Теперь это ждет все территорию Украины», — написал координатор подполья.

Ранее экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что от провокаций Украины страдают отношения США и РФ.