"За последний год и три месяца Республика Молдова потеряла более 54 тысяч рабочих мест — большинство в сельской местности, в строительстве и сфере услуг. Беспрецедентная экономическая катастрофа, которая имеет имя: PAS, — пишет в соцсетях экс-премьер страны Влад Филат.
Эта власть сумела за рекордно короткое время сделать то, что казалось невозможным: подорвать экономику изнутри, результат токсичной смеси некомпетентности, абсурдных регулирований и самоубийственных налоговых решений.
Самый свежий и самый показательный пример — ограничение наличных расчетов. Мера, которая бьет напрямую по молдавской диаспоре, по рынку недвижимости и по отраслям, которые еще держат Республику Молдова на плаву.
Последствия не заставили себя ждать: рынок недвижимости впал в глубокую турбулентность, цены выросли более чем на 20% за один квартал — самый большой рост в истории. Ситуация абсурдна: у людей есть деньги, но они не могут купить жилье, потому что заработанные и присланные из-за границы деньги не «приемлемы» для PAS и их регуляций.
Вместо этого людей толкают в банки, заставляют брать кредиты, потому что там никто не спрашивает, откуда деньги. Кто выигрывает? Банки. Кто проигрывает? Люди.
Диаспора. Экономика.
Деньги, которые держат Республику Молдова в живых.
Статистику не обманешь. Фото: соцсети.
Официальные данные ошеломляют: с 2000 года в Молдову поступило 17,2 миллиарда долларов по небанковским каналам в пользу физических лиц. Реальные оценки превышают 20 миллиардов долларов — деньги, заработанные тяжелым трудом, далеко от дома, и отправленные семьям, оставшимся здесь.
Каждый год более 1,3 миллиарда долларов поступают в Республику Молдова неофициально, потому что государство за 30 лет так и не смогло создать безопасную, эффективную и дружественную к гражданам банковскую систему.
Но вместо того чтобы поддерживать этот спасательный круг экономики, власть PAS сознательно решает его перерезать. Наказывает за переводы денег. Затрудняет инвестиции. Разрушает доверие инвесторов.
Саботаж? Некомпетентность? Или лоббизм банков?
Есть только три объяснения такому поведению:
1. Крайняя некомпетентность — они не понимают, как работает реальная экономика.
2. Сознательный саботаж — предпочитают разрушить то, что не могут контролировать.
3. Лоббизм — отдают долги и обслуживают интересы банков.
Каким бы ни был ответ, результат один и тот же: власть бьет по диаспоре, которая за них голосовала, которая их поддерживала и которая держит Республику Молдова в живых. Здесь уже речь не о ошибках — это открытая предательство.
Вывод:
PAS уничтожает единственный оставшийся источник выживания Республики Молдова — заработанные за рубежом деньги наших граждан. Эта политика отпугивает инвесторов, блокирует доступ к жилью и убивает внутреннее потребление.
Власть издевается над людьми, над экономикой и над страной.
Потому что они некомпетентны.
Потому что служат чужим интересам.
И потому что им просто всё равно".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тотальная мобилизация перед выборами правящей в стране ПАС — гребут даже спортсменов: Зачем лезут в политику молдавские звезды спорта.
В кандидатах от ПАС футболист Максим Потырникэ и Анастасия Никита, серебряный призер Олимпиады в Париже, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы (далее…).
Еще даже по закону предвыборная кампания у других партий не началась, а ПАС уже открестилась от кандидатов в депутаты — известных людей Молдовы: Зачем тогда нужно было таскать несчастных на свои сходки и тратиться.
Пресс-секретарь правящей партии Молдовы заявила, что объявленные Игорем Гросу кандидаты в депутаты — это не кандидаты в депутаты (далее…).
«Поезд боли» на главной площади Кишинева: Даже бесплатный гид не помогает, смотреть там нечего — фуфайка да казан с тарелкой, народу почти нет.
Третий год подряд на столичную площадь привозят два вагона в память о депортациях [фото, видео] (далее…).