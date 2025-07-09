Власть ПАС сумела в Молдове за рекордно короткое время сделать то, что казалось невозможным: Подорвать экономику изнутри и уничтожить заработанные за рубежом деньги наших граждан

Последствия не заставили себя ждать: рынок недвижимости впал в глубокую турбулентность, цены выросли более чем на 20% за один квартал — самый большой рост в истории. Ситуация абсурдна: у людей есть деньги, но они не могут купить жилье, потому что заработанные и присланные из-за границы деньги не «приемлемы» для PAS и их регуляций.