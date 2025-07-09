В Госдуме ответили на опубликованную посольством ФРГ карту с искаженным флагом СССР

«К сожалению, дальше пропаганда будет еще больше. На это и деньги будут выделяться. Сейчас США увеличили расходы на НАТО, в том числе на пропаганду. Поэтому, наверное, нам предстоит увидеть еще и не такие картинки. Они будут планово работать над тем, чтобы нашу страну и дальше дискредитировать, причем даже исторически», — рассказала Журова «Ленте.ру».
Ранее посольство ФРГ в России опубликовало карту послевоенного раздела Германии, где зона СССР была обозначена флажком с изображением черных серпа и молота в белом круге на красном фоне, тогда как на флаге Советского Союза эти элементы были выполнены в золотом цвете и размещались в верхнем углу. Флажок на иллюстрации посольства ФРГ стилизован под нацистский стяг времен Третьего рейха — в период 1935—1945 годов он представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета, по центру которого в белом круге находилась черная свастика. При этом для маркировки оккупационных зон США, Великобритании и Франции посольство ФРГ флаги стран не меняло.
Позже дипломаты заменили изображение. Теперь в телеграм-канале посольства можно увидеть музей в Карлсхорсте. Именно в этом здании, бывшей столовой военно-инженерного училища, 8 мая 1945 года был подписан исторический Акт о капитуляции нацистской Германии, и страна была разделена на четыре зоны, контролируемые союзниками (США, Великобритания, Франция и СССР), а Берлин — на четыре сектора.