В Госдуме ответили на опубликованную посольством ФРГ карту с искаженным флагом СССР

Ранее посольство ФРГ в России опубликовало карту послевоенного раздела Германии, где зона СССР была обозначена флажком с изображением черных серпа и молота в белом круге на красном фоне, тогда как на флаге Советского Союза эти элементы были выполнены в золотом цвете и размещались в верхнем углу. Флажок на иллюстрации посольства ФРГ стилизован под нацистский стяг времен Третьего рейха — в период 1935—1945 годов он представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета, по центру которого в белом круге находилась черная свастика. При этом для маркировки оккупационных зон США, Великобритании и Франции посольство ФРГ флаги стран не меняло.