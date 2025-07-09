Захарова раскрыла, чем на самом деле заняты страны БРИКС

«Те страны, которые не эксплуатацией других, а своим собственным трудом добились мирового признания, собираются вместе и обсуждают реальную мировую повестку. Не придуманную, не навязанную», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, государства объединения сосредоточены на вопросах, которые действительно волнуют их граждан и мировое большинство, а не на повестке, навязанной извне.