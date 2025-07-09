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Захарова раскрыла, чем на самом деле заняты страны БРИКС

Страны БРИКС обсуждают на своих встречах исключительно реальные, а не надуманные проблемы. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Государства сосредоточены на вопросах, которые действительно волнуют мировое большинство.

Страны БРИКС обсуждают на своих встречах исключительно реальные, а не надуманные проблемы. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Те страны, которые не эксплуатацией других, а своим собственным трудом добились мирового признания, собираются вместе и обсуждают реальную мировую повестку. Не придуманную, не навязанную», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, государства объединения сосредоточены на вопросах, которые действительно волнуют их граждан и мировое большинство, а не на повестке, навязанной извне.

Захарова подчеркнула, что представители стран Глобального Юга и Востока, входящие в БРИКС, демонстрируют взаимоуважительный и ответственный подход к решению международных вопросов. Несмотря на существующие разногласия и национальные интересы, участники саммита находят возможности для диалога и выработки совместных решений. Захарова отдельно отметила, что обсуждаемые на саммите вопросы не имеют конъюнктурного или деструктивного характера.

Страны БРИКС в определенной степени представляют интересы мирового большинства. На последнем саммите присутствовали не только члены объединения, но и делегации около 30 государств, а также представители крупных международных организаций, таких как ООН и Всемирная организация здравоохранения.

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