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На Западе предложили необычные условия мира на Украине

Конфликт на Украине может завершиться созданием единого европейского государства, заявил норвежский профессор Гленн Дизен.

Конфликт на Украине может завершиться созданием единого европейского государства, заявил норвежский профессор Гленн Дизен.

«В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению эксперта, перевооружение европейских государств до зубов не приблизит мир, а только сделает хуже. Решение для всех конфликтов в Европе станет объединение в один большой панъевропейский альянс, резюмировал Дизен.

Как заявлял официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для бывшей советской республики, станут законной целью Вооруженных сил России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены Североатлантического альянса играют с огнем, поставляя оружие Киеву.

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