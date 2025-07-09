Конфликт на Украине может завершиться созданием единого европейского государства, заявил норвежский профессор Гленн Дизен.
«В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО», — поделился своей точкой зрения он.
По мнению эксперта, перевооружение европейских государств до зубов не приблизит мир, а только сделает хуже. Решение для всех конфликтов в Европе станет объединение в один большой панъевропейский альянс, резюмировал Дизен.
Как заявлял официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для бывшей советской республики, станут законной целью Вооруженных сил России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены Североатлантического альянса играют с огнем, поставляя оружие Киеву.