«Успели создать себе бункеры»: выяснилось, почему администрация Киева бежит во Львов

— Думаю, они это потихоньку сделают. Еще два года назад во Львове, Виннице, близ польских территорий были открыты филиалы министерств и ведомств. Там же они могли успеть создать или восстановить командные пункты наших бывших армий. Теперь они их делают заглубленными. Думаю, наверное, несколько десятков больших командных пунктов восстановлены или даже вновь построены. Они этим занимаются очень сильно. Для нас это не будет неожиданностью, но работа предстоит трудная. Нам придется их выковыривать из грунта, потому что глубина таких бункеров будет от 10 до 50 метров.