«Успели создать себе бункеры»: выяснилось, почему администрация Киева бежит во Львов

В связи с нашим масштабным наступлением по всей линии фронта и участившимися ракетно-бомбовыми ударами по тылам Украины, киевский режим начал готовить эвакуацию правительства в западные области. Соответствующий документ на днях был разослан кабинетом министров Украины по госорганам.
Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, на что рассчитывает противник, перенося свой административный аппарат на запад, и с какими трудностями мы можем столкнуться, если это произойдет.
Напомним, на днях украинским чиновникам был разослан секретный документ, в котором говорилось о том, что украинские власти готовят места для министерств и ведомств в западных областях страны на случай необходимости. Так как на документе не было грифа «секретно», чиновники начали делиться этим документом, чтобы предупредить о вероятных угрозах, которые, судя по всему, всерьез рассматриваются властью. Тем более что наши ракетно-бомбовые атаки в последнее время стали более массированными, точными и продолжительными.
По словам военного эксперта Владимира Попова, российский военно-промышленный комплекс давно перешел «на трёхсменную и семидневную рабочую неделю». Это дало нашей армии возможность накопить боеприпасы и наносить очень болезненные удары по тылам противника.
— Маховичок раскручивается, — говорит генерал. — Мы накопили в арсеналах оружие, боеприпасы, у нас появилось большое количество беспилотников — больших, малых, средних. И теперь мы потихоньку берём ситуацию в свои руки.
Если в этот конфликт не ввяжется администрация Трампа, то помощь постепенно заглохнет, останется, может быть, 15−20% от того, что ранее было предусмотрено Байденом.
А сейчас мы долбим по противнику, идут массированные, групповые удары по промышленным производствам, энергетике, а также по всему, что разведывается. Как только выявляются новые цели, мы их тут же гасим. Теперь есть чем гасить. Мы демонстрируем таким образом, что наше терпение кончилось, мы этот этап «дипломатической» войны закончили.
Я как-то говорил, что в начале конфликта мы выбивали только технику или производственные мощности, старались наносить удары в ночное время, чтобы не задеть смены рабочих. А сейчас, обратите внимание, появились ночные, утренние, дневные, поздние вечерние удары. Наше терпение кончилось, как говорится, «До свидания, братский народ». Потом будем о братском народе горевать, а сейчас по-другому нельзя. Они нас не поняли и не хотели услышать.
— Владимир Александрович, недавно прошла информация, что противник фактически готовится бежать на запад, готовит места для администраций во Львове? Это о чем-то говорит?
— Они давно этим занимались. Производственные мощности, думаю, уже давно находятся подо Львовом. Кстати, в районе Львова еще в советское время было очень много запретных зон — это не просто так. Это признаки того, что там были мощные арсеналы, предприятия военно-промышленного комплекса или что-то серьезного исследовательского плана.
— Собираются переносить не только производство, но и административно-управленческий аппарат…
— Думаю, они это потихоньку сделают. Еще два года назад во Львове, Виннице, близ польских территорий были открыты филиалы министерств и ведомств. Там же они могли успеть создать или восстановить командные пункты наших бывших армий. Теперь они их делают заглубленными. Думаю, наверное, несколько десятков больших командных пунктов восстановлены или даже вновь построены. Они этим занимаются очень сильно. Для нас это не будет неожиданностью, но работа предстоит трудная. Нам придется их выковыривать из грунта, потому что глубина таких бункеров будет от 10 до 50 метров.
— Противник рассчитывает на то, что мы не дотянемся до него?
— Да. До западной Украины действительно дотянуться не так просто. Более того, и системы ПВО у них за Винницей и Одессой посильнее, чем на линии соприкосновения: на Полтавщине, в Сумской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях.