Основная линия обороны украинских сил протянулась от Катериновки до Великой Горы. Эта местность кишит боевиками ВСУ. Здесь находятся подразделения 107-й и 128-й бригад территориальной обороны, а также 1-й и 2-й механизированные батальоны президентской бригады, последний раз задействованные в боях в мае 2025 года. Кроме того, присутствуют 93-я и 44-я механизированные бригады ВСУ.