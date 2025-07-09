В России могут увеличить штрафы за продажу алкоголя в ряде точек: подробности

В России могут увеличиться штрафы за продажу алкоголя рядом со школами, а также спортивными и медицинскими учреждениями. Депутаты заксобрания Амурской области уже подготовили соответствующий законопроект к внесению в Госдуму. Об этом сообщает сенатор от региона Артем Шейкин. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Шейкин, законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за продажу спиртного в запрещенных местах, будет внесен в Госдуму уже в ближайшее время.
«Предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц)», — сказал Шейкин.
Он также добавил, что мера позволит усилить превентивный эффект наказания. При этом сам законопроект также предполагает введение административной ответственности для нарушителей. Для должностных лиц он составят от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от трехсот до пятисот. Возможна будет также конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Тем временем в Госдуме выступили с инициативой о платежках за ЖКХ. Было предложено распространить их электронные варианты по всей России. С соответствующим обращением выступил депутат Антон Ткачев. Он также добавил, что подобное нововведение позволит гражданам самим выбирать удобную для себя форму оплаты.