В России могут увеличить штрафы за продажу алкоголя в ряде точек: подробности

Он также добавил, что мера позволит усилить превентивный эффект наказания. При этом сам законопроект также предполагает введение административной ответственности для нарушителей. Для должностных лиц он составят от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от трехсот до пятисот. Возможна будет также конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.