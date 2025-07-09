Западные гранты и финансовая помощь, по мнению представителя МИД, не способствовали развитию Украины, а наоборот, «разрушали сознание» украинских политиков, формируя у них зависимость от внешних указаний. Захарова заявила, что такие меры привели к утрате самостоятельности в принятии решений. Она также обвинила западные страны в поддержке националистических движений на Украине. Ранее национализм и радикальные идеи были маргинальными, но западное финансирование вывело их на первый план, что впоследствии привело к череде политических кризисов и антиконституционных переворотов — в частности, к событиям 2004 и 2014 годов.