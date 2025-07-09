Распоясавшийся Макрон призвал снизить «двойную зависимость» Европы от двух держав

«Нам придется избавить наши две страны от чрезмерной зависимости как от США, так и от Китая», — сказал он. «Если мы по-прежнему будем зависеть и от Китая, и от США, я думаю, у нас будет четкое представление о нашем будущем и будущем наших детей. С одной стороны — Китай, другие мощности и другие субсидии представляют собой явную угрозу справедливой торговле, и они дестабилизируют большую часть цепочки создания стоимости и создают новые зависимости. С другой стороны — США, торговая война, очевидно, является недвусмысленным решением больше не соблюдать требования ВТО и ту торговлю, которую мы любили до сих пор. Если мы хотим построить устойчивое будущее для всех детей, мы должны оградить нашу экономику и наше общество от этой двойной зависимости».