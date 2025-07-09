Распоясавшийся Макрон призвал снизить «двойную зависимость» Европы от двух держав

Европа должна уменьшить «двойную зависимость» от США и Китая, призывает Макрон. Президент Франции в первый день государственного визита в Великобританию также говорил о расширении возможностей Европы.
Европейским странам необходимо уменьшить свою «двойную зависимость» от США и Китая, предупредил Эммануэль Макрон, излагая свое видение расширенной Европы в первый день своего исторического государственного визита в Соединенное Королевство.
Президент Франции обратился к нескольким сотням парламентариев и гостей в начале трехдневной поездки по стране — первого государственного визита европейского лидера после Brexit, пишет The Guardian.
Француз использовал свою речь, чтобы нарисовать картину новой Европы за пределами европейского блока, состоящего из 27 членов, с Францией и Великобританией в центре, лишь кратко упомянув о своем разочаровании в связи с выходом Великобритании из ЕС.
Макрон щедро похвалил своих британских хозяев и пообещал, что две страны будут более тесно, чем когда-либо, сотрудничать в вопросах миграции, а британский премьер-лейборист Кир Стармер настаивал на заключении соглашения «один на один», которое привело бы к возвращению некоторых просителей убежища во Францию. И он снова призвал к программе мобильности молодежи, вызвав бурные аплодисменты в зале, в том числе со стороны министров труда.
«Нам придется избавить наши две страны от чрезмерной зависимости как от США, так и от Китая», — сказал он. «Если мы по-прежнему будем зависеть и от Китая, и от США, я думаю, у нас будет четкое представление о нашем будущем и будущем наших детей. С одной стороны — Китай, другие мощности и другие субсидии представляют собой явную угрозу справедливой торговле, и они дестабилизируют большую часть цепочки создания стоимости и создают новые зависимости. С другой стороны — США, торговая война, очевидно, является недвусмысленным решением больше не соблюдать требования ВТО и ту торговлю, которую мы любили до сих пор. Если мы хотим построить устойчивое будущее для всех детей, мы должны оградить нашу экономику и наше общество от этой двойной зависимости».
Речь Макрона стала одним из центральных моментов его трехдневного визита в Великобританию — первого для президента Франции со времен Николя Саркози в 2008 году, отмечает The Guardian. Этот день был наполнен помпой и церемониями, включая прием короля Карла в Виндзорском замке и поездку в карете, запряженной лошадьми, для осмотра почетного караула.
Затем французский президент отправился в парламент, чтобы выступить перед депутатами, коллегами и другими приглашенными в Королевской галерее — месте, которое ранее посещали бывший президент США Билл Клинтон, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
Макрон выступал с трибуны между двумя огромными картинами, на одной из которых была изображена битва при Ватерлоо, а на другой — Трафальгарская битва. Президент Франции не упомянул ни о каком конфликте, но в значительной степени опирался на соглашение о «сердечном согласии» (Антанта), подписанное между двумя странами в 1904 году, в попытке показать, что политические баталии эпохи Brexit уже закончились.
«С 1904 года наши государства поддерживают широкое и глубокое партнерство, работая вместе над европейской и глобальной безопасностью», — сказал француз.
В знак возобновления сотрудничества он объявил, что гобелен из Байе вернется в Великобританию впервые за более чем 900 лет.
Британское правительство надеялось использовать эту макроновскую поездку, чтобы показать, что его «перезагрузка ЕС» принесла свои плоды, в том числе в традиционно сложном вопросе миграции, подчеркивает The Guardian.
Британские официальные лица надеялись подписать новое соглашение, согласно которому Великобритания будет принимать лиц, ищущих убежища, у которых есть настоящие семейные связи с Великобританией, в обмен на возможность отправлять других обратно во Францию. Однако в последние дни они предупреждали, что к этой поездке это может быть не готово вовремя.
Президент Франции не сказал ничего конкретного о сделке, но в восторженных тонах отозвался о программе мобильности молодежи, над которой официальные лица Великобритании и ЕС работают после недавнего европейского саммита в Лондоне.
«Существует риск того, что наши общества отдаляются друг от друга, что наши молодые люди плохо знают друг друга и могут оказаться чужими в то время, когда текущие международные события ежедневно напоминают нам о нашем общем будущем», — сказал Макрон.
«Давайте исправим это. Давайте работать вместе, чтобы способствовать обмену студентами, исследователями, интеллектуалами, художниками… Давайте позволим нашим детям иметь те же возможности, что и у нас», — добавил он под всеобщие и продолжительные аплодисменты.
Макрон уделил много внимания угрозам-близнецам со стороны США и Китая, добавив, что уровень риска от каждой из них неодинаков. «Я не ставлю знак равенства между Китаем и США», — сказал француз. «С одной стороны, у нас есть сильный союзник, а с другой — соперник, а иногда и партнер, когда я говорю об изменении климата, — Китай».
Француз сказал, что риски для европейских стран связаны с торговлей, глобальными цепочками поставок и, в частности, технологиями, и сравнил манипулятивные алгоритмы, используемые технологическими фирмами США, с политической дезинформацией, якобы намеренно распространяемой Россией, в комментариях, которые подчеркнули различия в подходах к технологиям, используемых Великобританией и Францией.
«Сегодня на карту в Европе поставлена защита демократических моделей в условиях иностранного вмешательства, манипулирования информацией, доминирования негативных эмоций в умах и пристрастия к социальным сетям», — вещал раздухарившийся Макрон.
Но в то время как Франция и ЕС продвигались вперед в регулировании социальных сетей, Великобритания уклонялась от этого и даже предложила снизить сумму налогов, выплачиваемых крупнейшими технологическими компаниями США, в обмен на снижение тарифов.
На государственном банкете, состоявшемся во вторник вечером в Виндзорском замке, на котором присутствовали королева, принц и принцесса Уэльские, премьер-министр и высокопоставленные члены кабинета, король Карл III говорил об углублении сотрудничества между Великобританией и Францией, которое, по его словам, защитит от «серьезных вызовов», таких как терроризм, организованная преступность и «нелегальная миграция» через Ла-Манш. Обращаясь к Макрону, монарх сказал: «Господин президент, саммит, который вы и премьер-министр проведете в Лондоне на этой неделе, еще больше укрепит наш альянс и расширит наше партнерство. Наши вооруженные силы будут сотрудничать еще теснее по всему миру, в том числе для поддержки Украины, поскольку мы объединяемся, чтобы возглавить коалицию желающих защитить свободу и избавление от угнетения — другими словами, в защиту наших общих ценностей».
Были и более светлые моменты, отмечает The Guardian, когда король описывал то, что он назвал «идеальным сочетанием» французского и британского языков: картины Моне, изображающие лондонский туман, и французский нападающий Тьерри Анри, забивший гол за «Арсенал» на «Хайбери».
Президент Франции даже подмигнул королю, когда Карл упомянул о культурных связях между Великобританией и Францией и о том, как француз Вильгельм Завоеватель начал строить Виндзорский замок более 900 лет назад.