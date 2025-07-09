Совет директоров Tesla призвали обуздать Маска после решения создать партию

По словам бизнес-аналитика Дэниела Айвза, компания «не может допустить, чтобы Маск тратил все больше и больше времени на создание политической партии, что потребует бесчисленного количества времени, энергии и политического капитала», особенно с учетом того, что секторы автономии и робототехники находятся на грани трансформации.