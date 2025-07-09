Совет директоров Tesla призвали обуздать Маска после решения создать партию

Совет директоров Tesla призвали обуздать амбиции миллиардера Илона Маска на фоне его решения создать новую политическую партию «Партия Америки», после которого акции производителя автомобилей рухнули на 7%, пишет New York Post.
По словам бизнес-аналитика Дэниела Айвза, компания «не может допустить, чтобы Маск тратил все больше и больше времени на создание политической партии, что потребует бесчисленного количества времени, энергии и политического капитала», особенно с учетом того, что секторы автономии и робототехники находятся на грани трансформации.
Айвз предложил совету директоров разработать план удержания Маска на посту генерального директора, включив в него новый стимулирующий пакет оплаты труда, создание специального комитета по надзору за политической деятельностью миллиардера и обозначение четкого времени, которое Маск должен посвящать Tesla.
В свою очередь, Маск на предложения Айвза ответил в социальной сети X*, он просто написал: «Заткнись, Дэн».
В мае 2025 Wall Street Journal писал, что совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска из-за опасений, что бизнесмен опять будет сконцентрирован только на политике.
Ранее Трамп заявил, что третья партия в случае ее создания Маском не помешает республиканцам.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.