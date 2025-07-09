«Единая Россия» определила кандидатов на осенние выборы в новых округах

В Красноярске прошла конференция Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты из территорий края тайным голосованием определили список кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по общетерриториальному списку и одномандатным округам для 17 новосозданных муниципальных округов. Всего на 500 вакантных мест партия выдвинула 552 кандидата. Все они прошли через партийную процедуру предварительного голосования. Среди кандидатов и опытные политики, так и новые люди, в том числе молодежь и участники СВО.
«Выборы станут для нас экзаменом перед проведением федеральной избирательной кампании. Необходимо победить и укрепить позиции партии в регионе. Результат зависит от готовности ответить на вызовы, конкурентоспособности, а главное — возможности выполнить программные цели. Нашими аргументами, как всегда, должны быть конкретные дела, а главным для нас должна оставаться помощь людям», — отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Также участники конференции приняли проект предвыборной программы. На его основе будет создана народная программа для каждого муниципального округа, учитывающая уникальные особенности, историческое прошлое территорий, предложения и наказы жителей, которые соберут кандидаты в территориях в ходе избирательной кампании.
Заместитель секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко: «Мы сохраняем преемственность тем идеалам, которые лежат в основе политического курса партии “Единая Россия”. В наших приоритетах идеалы суверенного государства, ответственной и открытой власти, ценности, провозглашенные нашим Президентом. Мы хотим, чтобы работа над предвыборной программой велась всеми заинтересованными людьми: и партийным активом, и нашими избирателями. Сегодня мы обсудили и утвердили программное заявление, с которым будут работать все наши кандидаты. А в ходе избирательной кампании на его основе мы сформируем народную программу для каждой территории, которая будет включать конкретные приоритеты и направления, а также план работы той политической команды, которая будет избрана в территориях».
По окончании конференции прошло вручение партийных билетов новым членам партии.