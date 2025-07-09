Глава региона Федорищев и министр транспорта РФ Никитин обсудили развитие БАС

В рамках обсуждения дорожной сети губернатор сообщил о планах на 2025 год. В Самарской области планируется отремонтировать более 420 километров дорог с общим объемом финансирования свыше 32 миллиардов рублей. В Самаре будут приведены в порядок ключевые магистрали, включая Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улицы Демократическая, Маяковского, Максима Горького и другие.