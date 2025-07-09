Глава региона Федорищев и министр транспорта РФ Никитин обсудили развитие БАС

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Центральной темой переговоров стало развитие беспилотных авиационных систем на территории региона.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин высоко оценил достижения Самарской области:
«Ваш регион демонстрирует очень серьезный результат. Это один из ключевых регионов для транспортной отрасли, причем вы развиваете не только классическую транспортную систему, но и занимаетесь передовыми технологиями, включая беспилотные авиационные системы».
Губернатор Вячеслав Федорищев в свою очередь отметил комплексный подход региона к развитию транспортной инфраструктуры:
«Самарская область развивает все направления — водное, воздушное, наземное и даже космическое. Особое внимание мы уделяем беспилотным системам, став передовым центром их производства и внедрения».
В рамках обсуждения дорожной сети губернатор сообщил о планах на 2025 год. В Самарской области планируется отремонтировать более 420 километров дорог с общим объемом финансирования свыше 32 миллиардов рублей. В Самаре будут приведены в порядок ключевые магистрали, включая Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улицы Демократическая, Маяковского, Максима Горького и другие.
Особое внимание уделяется реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого к 2030 году планируется поддерживать 85 процентов местных дорог в нормативном состоянии.
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