Вячеслав Федорищев встретился с министром транспорта РФ Андреем Никитиным

«Ваш регион демонстрирует очень серьезный результат. Во-первых — это один из ключевых регионов для транспортной отрасли — ключевой транспортный узел, но помимо развития классической транспортной системы, вы занимаетесь очень современными вещами: у вас находится ключевое наше предприятие по беспилотным авиационным системам. Президент в феврале проводил совещание в этой части, и я знаю, что вы занимаетесь этой повесткой лично. Это одна из задач, которой должно и занимается министерство транспорта, и можете рассчитывать на мою поддержку в данном вопросе максимально», — подчеркнул министр транспорта РФ Андрей Никитин.