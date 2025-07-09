Полпред УрФО Жога дал оценку выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Господин Жога выразил уверенность, что командная работа в сфере промышленности обеспечит России не только прорыв в экономике, но и мировое технологическое лидерство. «Премьер-министр Михаил Мишустин на главной пленарной сессии подчеркнул: практически все отрасли российской экономики растут, несмотря на западные санкции. Этот успех — лучший ответ инициаторам антироссийских действий», — добавил полпред.
Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.