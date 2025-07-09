Денис Паслер подписал соглашения о развитии трамвайного движения

Был подписан документ между правительством региона и Группой Синара о развитии городского электрического транспорта в муниципалитетах региона. В соглашении идет речь о производстве современных импортонезависимых трамваев, модернизации имеющегося трамвайного парка, а также развитии предприятий региона.
Другое соглашение касается создания производственного комплекса по выпуску трамваев в Екатеринбурге. Речь идет о предоставлении денежных средств на приобретение оборудования для производства.
Планируется организовать производство низкопольных трамваев на территории завода «Уралхиммаш».
«МК-Урал» ранее писал, что в ближайшие полгода в Екатеринбурге планируют обновить троллейбусный парк, а в течение нескольких лет в муниципалитеты региона закупить свыше 350 новых автобусов. Об этом рассказал Денис Паслер.
Он вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым протестировал новый пятисекционный трамвай, который в ближайшее время выйдет на рейс № 18 «Волгоградская — Шарташ».