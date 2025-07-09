Денис Паслер подписал соглашения о развитии трамвайного движения

Был подписан документ между правительством региона и Группой Синара о развитии городского электрического транспорта в муниципалитетах региона. В соглашении идет речь о производстве современных импортонезависимых трамваев, модернизации имеющегося трамвайного парка, а также развитии предприятий региона.