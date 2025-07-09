В Узбекистане будут использовать ИИ для борьбы с распространением наркотиков

«Отдельное внимание было уделено случаям незаконного оборота наркотиков, особенно среди молодежи. Несмотря на активную борьбу с ними, уничтожение наркотических веществ и подпольных лабораторий, проблема до конца не устранена. В этой связи подчеркнута необходимость использования видеонаблюдения и искусственного интеллекта для выявления распространения наркотических веществ и ликвидации источников их появления», — говорится в сообщении.